Boeing y la NASA posponen para junio el despegue de la misión tripulada de Starliner

Según informó la agencia espacial estadounidense, la nave Starliner intentará despegar desde Cabo Cañaveral, Florida, a las 12:25 hora local del sábado, 1 de junio . No obstante, también maneja como fechas de respaldo los días 2, 5 y 6 de junio.

La última fecha que se había dado a conocer para el lanzamiento de la misión CFT (siglas de Crew Flight Test) era este sábado 25 de mayo, no obstante. la NASA y Boeing dieron a conocer el pasado martes que ese día ya no estaba en consideración, si bien no anunciaron una nueva fecha.