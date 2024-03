Buzos recuperan los cuerpos de dos de los trabajadores latinos muertos al colapsar puente de Baltimore

La investigación se aceleró mientras la región de Baltimore lidia con la repentina pérdida de un importante enlace de transporte que forma parte del bucle de autopistas que rodea la ciudad. El desastre también cerró el puerto, que es vital para la industria naviera de la c iudad.

Los escombros complicaban las labores de búsqueda, de acuerdo con un memo del Departamento de Seguridad Nacional descrito a The Associated Press por un agente de las fuerzas de seguridad. El agente no estaba autorizado para discutir públicamente los detalles del documento ni la investigación y habló con la AP bajo condición de anonimato.