Casa Blanca revisa recomendaciones sobre política de fertilización in vitro

Chicago - Días después de un atentado con bomba fuera de una clínica de fertilidad del sur de California , un funcionario de la Casa Blanca confirmó el martes que la administración Trump está revisando una lista de recomendaciones para expandir el acceso a la fertilización in vitro (FIV) .

“Esta es una prioridad clave para el presidente Trump, y el Consejo de Política Nacional ha completado sus recomendaciones”, dijo Desai en un comunicado a The Associated Press.

Desai no ofreció detalles adicionales sobre cuándo se publicarían las recomendaciones o un plan, ni dio detalles sobre el contenido del informe.

“Como médico de fertilidad que ha estado practicando durante los últimos 13 años, no creo que haya tenido este nivel de entusiasmo por lo que el gobierno va a hacer”, dijo. “Por primera vez en mi carrera, la FIV es una prioridad en los niveles más altos del gobierno. Le indica a los pacientes que finalmente se está escuchando nuestra defensa. Ambos lados del pasillo están reconociendo el problema que tenemos en este país con el acceso a la atención de FIV”.

Durante su campaña, Trump prometió hacer que el tratamiento de fertilidad fuera gratuito para las mujeres, pero no dio detalles sobre cómo financiaría su plan o precisamente cómo funcionaría. Los grupos de derechos al aborto argumentaron que la FIV no se vería amenazada si no fuera por la revocación de Roe v. Wade, de la cual Trump se ha atribuido el mérito.