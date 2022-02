Minnesota — Tres expolicías de Minneapolis fueron condenados el jueves por violar los derechos civiles de George Floyd.

Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane fueron acusados de privar a Floyd de su derecho a la atención médica cuando el oficial Derek Chauvin presionó su rodilla contra el cuello de Floyd durante nueve minutos y medio mientras el hombre negro de 46 años estaba esposado y boca abajo en una calle el 25 de mayo de 2020.

Thao y Lane también fueron acusados de no intervenir para detener a Chauvin.

El asesinato grabado en video provocó protestas en Minneapolis que se extendieron por todo el mundo como parte del reconocimiento de la injusticia racial. Chauvin fue declarado culpable de asesinato el año pasado en un tribunal estatal y se declaró culpable en diciembre en el caso federal.

Kueng se arrodilló en la espalda de Floyd, Lane sostuvo sus piernas y Thao mantuvo a los transeúntes alejados.

Kueng y Lane dijeron que se remitieron a Chauvin como el oficial superior en la escena. Thao testificó que confiaba en los otros oficiales para atender las necesidades médicas de Floyd, ya que su atención estaba en otra parte.

La condena por una violación federal de los derechos civiles que resulta en la muerte se castiga con cadena perpetua o incluso con la muerte, pero tales sentencias son extremadamente raras. Los exoficiales permanecerán en libertad bajo fianza en espera de la sentencia.

Durante el juicio de un mes, los fiscales intentaron demostrar que los oficiales violaron su entrenamiento, incluso cuando no movieron a Floyd ni le dieron reanimación cardiopulmonar. Los fiscales argumentaron que la condición de Floyd era tan grave que incluso los transeúntes sin capacitación médica básica podían ver que necesitaba ayuda.

La defensa dijo que su entrenamiento era inadecuado y que los oficiales delegaron a Chauvin como el oficial superior en la escena.

Los fiscales dijeron a los jurados durante los argumentos finales que los tres oficiales “optaron por no hacer nada” mientras Chauvin exprimía la vida de Floyd. Los abogados defensores respondieron que los oficiales no tenían experiencia, no estaban capacitados adecuadamente y no violaron deliberadamente los derechos de Floyd.

Un puñado de manifestantes se pararon afuera del juzgado el jueves por la mañana con grandes carteles, incluido uno que se burlaba de los oficiales que decía: “Si solo tuviera un cerebro, un corazón, los nervios”. Estaba decorado con imágenes del Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León Cobarde de “El mago de Oz”.

Lane es blanco, Kueng es negro y Thao es hmong estadounidense.

Chauvin y Thao acudieron al lugar para ayudar a los novatos Kueng y Lane después de que respondieron a una llamada de que Floyd usó un billete falso de $20 en una tienda de la esquina. Floyd luchó con los oficiales mientras intentaban ponerlo en una camioneta de la policía.

Lane, Kueng y Thao también se enfrentan a un juicio por separado en junio por cargos estatales que alegan que ayudaron e instigaron el asesinato y el homicidio involuntario.