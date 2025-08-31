Caso Gilgo Beach: una prueba clave del avance del ADN forense en la justicia penal

Riverhead — Cuando los restos óseos de Maureen Brainard-Barnes fueron encontrados escondidos en la maleza al borde de la carretera cerca de Gilgo Beach en Long Island en el invierno de 2010, apenas había evidencia física que pudiera ayudar a los investigadores a encontrar a su asesino, a excepción de un solo cabello suelto.

Pero en ese momento, extraer evidencia de ADN de la hebra degradada estaba más allá de las capacidades de los laboratorios criminales. Los investigadores siguieron buscando otras pistas que pudieran ayudarles a identificar a un presunto asesino en serie que había esparcido los cuerpos de mujeres a lo largo de una carretera costera.

Luego, hace unos siete años, los investigadores recurrieron a Astrea Forensics, un laboratorio de California que utiliza nuevas técnicas para analizar muestras de ADN antiguas y muy degradadas, incluidos cabellos sin raíz como el que se descubrió con el cuerpo de Brainard-Barnes.

Ahora, el trabajo de ese laboratorio es el foco de una decisión fundamental en el caso, que se sigue de cerca. Un juez del estado está evaluando si permite que la evidencia de ADN generada a través de la secuenciación del genoma completo de Astrea Forensics se presente en el juicio de Rex Heuermann, quien está acusado de matar a Brainard-Barnes, de 25 años, y a otras seis mujeres.

PUBLICIDAD

Si se permite, marcaría la primera vez que tales técnicas podrían ser admitidas en un tribunal de Nueva York, y uno de los pocos casos de este tipo en todo el país, según fiscales, abogados defensores y expertos.

Los fiscales dicen que los hallazgos de Astrea, combinados con otras pruebas, implican abrumadoramente a Heuermann, de 61 años, como el asesino.

Pero los abogados del arquitecto de Manhattan argumentan que los cálculos de la compañía exageran la probabilidad de que los cabellos recuperados de los sitios de entierro coincidan con su cliente.

“Se pueden imaginar la presión que hay sobre este juez porque lo más probable es que esté dictando una sentencia que sentará las bases para todos los casos que vengan después”, dijo April Stonehouse, experta en ADN forense de la Universidad Estatal de Arizona que no está involucrada en el caso.

Análisis avanzado de ADN común en otros campos científicos

El análisis de ADN ya no es nuevo, pero las pruebas que suelen utilizar los laboratorios criminales de todo el país tienen limitaciones.

Astrea es uno de los pocos laboratorios privados que dicen ser capaces de tomar fragmentos de ADN extremadamente cortos que se encuentran en huesos y cabellos muy antiguos y utilizarlos para reconstruir la secuencia genética completa de una persona, o genoma.

Durante el testimonio en la corte, los expertos llamados por la oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk destacaron cómo los científicos utilizan técnicas similares en una amplia gama de trabajos científicos y médicos, como el mapeo del genoma del Neandertal, un esfuerzo que recibió el Premio Nobel de Medicina 2022.

PUBLICIDAD

El cofundador de Astrea Forensics, el Dr. Richard Green, describió en la corte cómo los resultados de la secuenciación del genoma completo de su laboratorio fueron admitidos como evidencia en el juicio y la condena del año pasado de David Allen Dalrymple por el asesinato sin resolver de Daralyn Johnson, de 9 años, en Idaho.

La defensa sugiere un defecto en los cálculos

Los abogados de Heuermann argumentan que los métodos de ADN de Astrea no han sido sometidos a suficiente escrutinio todavía, y advirtieron que necesitaban más evaluación porque tenían el potencial de “remodelar drásticamente” cómo se utiliza la ciencia forense en los juicios penales.

Se centraron en el análisis estadístico que el laboratorio de Green realizó en los perfiles de ADN que generó a partir de los cabellos recuperados de los restos de las víctimas, diciendo que podría estar exagerando la probabilidad de que un genoma mapeado coincidiera con una persona en particular.

Para sus cálculos, Astrea Forensics utiliza datos de referencia de una base de datos de código abierto que contiene la secuencia completa de ADN de unas 2,500 personas en todo el mundo, llamada Proyecto 1,000 Genomas.

El Dr. Dan Krane, profesor de la Universidad Estatal de Wright en Ohio, testificó para la defensa que los métodos de Astrea Forensics eran “salvajemente e injustamente perjudiciales”.

Los fiscales respondieron que la crítica de Krane era “errónea” y reveló una “incomprensión fundamental” de los métodos del laboratorio.

Expertos externos opinan

William Thompson, profesor emérito de criminología en la Universidad de California, Irvine, que no está involucrado en el caso, estuvo de acuerdo con la defensa en que el análisis estadístico de Astrea Forensics no estaba “validado” y carecía de una amplia aceptación en la comunidad científica.

PUBLICIDAD

“Esta nueva técnica puede eventualmente demostrar estar a la altura de las afirmaciones de sus promotores, pero eso aún no ha sucedido”, dijo.

Pero Nathan Lents, profesor de biología en el John Jay College of Criminal Justice en Manhattan, que tampoco está involucrado en el caso, no estuvo de acuerdo, sugiriendo que la “discusión matemática” no justificaba desestimar la evidencia por completo.

“La conclusión es que existen preocupaciones científicas genuinas con la forma en que se calculan las estadísticas, pero no con las técnicas de laboratorio”, dijo. “Las preocupaciones son reales, pero las razones de probabilidad aún parecen muy condenatorias para la defensa, sin importar cómo se calculen”.

Los fiscales tienen otras pruebas

Los fiscales han acumulado otras pruebas contra Heuermann, quien está acusado de matar a mujeres desde 1993.

En los documentos judiciales, dicen que la información de las llamadas telefónicas y los datos de seguimiento muestran que Heuermann organizó reuniones con algunas de las víctimas poco antes de su desaparición.

El año pasado, los fiscales revelaron que habían recuperado de los archivos informáticos de Heuermann lo que describen como un “plan” para los asesinatos, incluyendo una serie de listas de verificación con recordatorios para limitar el ruido, limpiar los cuerpos y destruir la evidencia.

También tienen un segundo análisis de ADN completado por un laboratorio criminal separado que utilizó métodos más tradicionales aceptados durante mucho tiempo en los tribunales de Nueva York. Dicen que esos hallazgos, de Mitotyping Technologies, también vinculan de manera convincente los cabellos encontrados en algunas víctimas con Heuermann o miembros de su familia.

PUBLICIDAD

Los investigadores dicen que mientras se deshacía de sus víctimas, Heuermann usó artículos de su casa, incluyendo cinta adhesiva, cinturones, bolsas y una cubierta quirúrgica, que tenían rastros de cabello de su esposa e hija.

En el caso de Brainard-Barnes, sin embargo, solo las pruebas avanzadas de ADN realizadas por Astrea identificaron una coincidencia, encontrando que el cabello encontrado con sus restos pertenecía a la esposa de Heuermann.