Científicos y médicos toman rol protagónico: asumen labores que antes realizaban los CDC

Nueva York - Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) se encuentran en una situación caótica, lo que ha llevado a algunos grupos a tomar medidas para asumir las tareas que antes realizaba la agencia.

Estas acciones responden a la extensa reestructuración y reducción de personal que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha llevado a cabo en los CDC, con sede en Atlanta, y que algunos consideran ilegal. Muchos veteranos de la salud pública ven una agencia afectada por una crisis de liderazgo, recortes de personal y presupuestarios, y niveles sin precedentes de intromisión política. La preocupación alcanzó su punto álgido cuando la Casa Blanca destituyó al director de la agencia y algunos de los principales líderes de los CDC renunciaron en protesta.

Sin embargo, incluso antes de que la directora de los CDC, Susan Monarez, fuera despedida, algunas organizaciones comenzaron a buscar nuevas formas de realizar trabajos que antes eran responsabilidad de los CDC.

Algunos están trabajando para preservar las recomendaciones de vacunación establecidas desde hace mucho tiempo. Otros están tratando de divulgar información que los CDC han dejado de proporcionar. Otros tienen como objetivo mantener las recopilaciones de datos de salud que corren el riesgo de perderse.

Pero estos esfuerzos externos no cuentan con la financiación federal, los recursos, los mecanismos legales o la plataforma que han sido la base del sistema de salud pública de la nación. Por nobles que sean, estos esfuerzos dispersos probablemente no serán suficientes, según algunos expertos.

“Puede haber algunas soluciones alternativas”, dijo la doctora Megan Ranney, decana de la Escuela de Salud Pública de Yale. “Pero no estoy segura de que sea justo o apropiado que la gente sienta que tiene que recurrir a grupos privados en lugar del gobierno”.

Durante décadas, los CDC han establecido los estándares nacionales sobre vacunas: cuáles se recomiendan y quiénes deben recibirlas.

Las recomendaciones eran orientaciones, no leyes. Pero fueron adoptadas automáticamente por médicos, sistemas escolares, aseguradoras de salud y otros.

Fueron el resultado de un largo proceso de revisión de datos en el que participó un panel de expertos externos, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés).

Pero en mayo, Kennedy, un líder de larga data en el movimiento antivacunas, anunció que las vacunas contra el COVID-19 ya no se recomendarían para niños sanos y mujeres embarazadas. Tomó la decisión sin la opinión del ACIP.

En junio, despidió abruptamente a todo el panel, acusándolos de estar demasiado alineados con los fabricantes. Los reemplazó con un grupo cuidadosamente seleccionado que incluía a varios escépticos de las vacuna

s, y luego cerró la puerta a varios grupos de médicos que durante mucho tiempo habían ayudado a formular las recomendaciones del ACIP.

No está claro qué otros cambios le esperan al ACIP, pero varios grupos médicos dicen que no se puede contar con Kennedy para tomar decisiones basadas en evidencia médica sólida.

Las medidas provocaron que un grupo de investigadores de salud pública y otros formaran el Vaccine Integrity Project, con sede en la Universidad de Minnesota, que tiene como objetivo convertirse en el tipo de compilador e informador de evidencia médica que los CDC y el ACIP han sido en el pasado.

A mediados de agosto, el grupo celebró una reunión de Zoom similar a la del ACIP, en la que expertos en la materia presentaron extensas revisiones de investigaciones recientes sobre la seguridad y eficacia de las vacunas contra el COVID-19, la gripe y el VSR para niños, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

También contó con un panel de expertos de cuatro personas, incluido el editor en jefe del New England Journal of Medicine. Al igual que los miembros del ACIP, hicieron preguntas a los presentadores sobre sus análisis.

Los presentadores dejaron claro que tenían que basar sus presentaciones en lo que había aparecido en revistas médicas y estaba disponible públicamente; no estaban al tanto de los datos de vigilancia y seguridad no publicados que recopilan los CDC.

El grupo no está haciendo recomendaciones de vacunación por sí mismo. Pero está trabajando con organizaciones de médicos que sí lo están haciendo. Una de ellas es el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, que ha dicho que las mujeres embarazadas deben seguir recibiendo las vacunas contra el COVID-19, en contra de lo que anunció Kennedy. Otra es la Academia Estadounidense de Pediatría, que sigue recomendándolas para niños de 6 meses a 2 años.

Pero a medida que las sociedades médicas se separan de los CDC, aún no está claro qué recomendaciones seguirán las aseguradoras al tomar decisiones sobre la cobertura. Y quedan varias otras preguntas, tales como: ¿Qué sucederá en los estados que tienen políticas de vacunación vinculadas a las recomendaciones del ACIP?

En Massachusetts, la gobernadora demócrata Maura Healey incluyó un lenguaje en un proyecto de ley de presupuesto suplementario de $2,450 millones que le da al departamento de salud la autoridad para establecer sus propias recomendaciones y requisitos si el gobierno federal ‘no mantiene un programa sólido de recomendaciones de vacunas’.

Durante la pandemia de COVID-19, los CDC se asociaron con investigadores del Boston Children’s Hospital y la Harvard Medical School en www.vaccines.gov. El sitio web informaba sobre las vacunas recientemente desarrolladas recomendadas para proteger contra el coronavirus y servía como un motor de búsqueda para ayudar a las personas a encontrar farmacias cercanas que tuvieran las vacunas en stock.

Pero el sitio fue eliminando gradualmente la información sobre las vacunas y por qué se recomendaban, y este año se convirtió en una versión reducida que simplemente decía: ‘Encuentra una farmacia cerca de ti’ y un cuadro para escribir tu código postal. Cuando el contrato del gobierno con el Boston Children’s Hospital terminó a fines de julio, el sitio dejó de funcionar por completo.

Los investigadores del Boston Children’s Hospital reiniciaron este mes una versión del sitio que existía antes de la pandemia, www.vaccinefinder.org.

‘Estamos volviendo a lo que era’, dijo John Brownstein, del Boston Children’s, quien fundó el sitio. ‘Obviamente, como sitio (gubernamental) tiene más peso. Pero si eso no está en los planes, estamos muy contentos de llevar la antorcha’.

El mes pasado, la Asociación para la Seguridad Dental lanzó un nuevo instituto para la seguridad dental que fue diseñado para retomar parte del trabajo realizado por la División de Salud Bucal de los CDC, que fue eliminada en la primavera. El nuevo instituto se centra primero en la actualización de las pautas de control de infecciones para consultorios dentales, que los CDC actualizaron por última vez en 2003.

“Sin duda, ADS es la mejor opción para continuar supervisando las pautas de prevención y control de infecciones dentales, asegurando que las recomendaciones estén actualizadas, sean científicamente sólidas, se traduzcan en términos sencillos y se difundan a quienes las necesitan a diario”, dijo Nicole Johnson, ex directora asociada de la División de Salud Bucal de los CDC, en un comunicado de prensa.

El Sistema de Vigilancia de la Evaluación de Riesgos del Embarazo de los CDC, que encuesta anualmente a mujeres en todo el país, perdió a todo su personal, unas 20 personas, en despidos este año. Era la colección más completa de datos sobre los comportamientos y resultados de salud antes, durante y después del parto. Los investigadores han estado utilizando sus datos para investigar el problema de la mortalidad materna de la nación.

Algunos estados que tienen el dinero y la motivación podrían decidir realizar encuestas similares, solo dentro de sus fronteras. California ejecuta su propia encuesta similar a PRAMS.

Pero “si los estados están haciendo lo suyo, entonces no tenemos datos nacionales comparables entre jurisdicciones y a lo largo del tiempo”, lo que significa que no es posible ver dónde los problemas son más graves y qué políticas para reducir las muertes maternas están funcionando, dijo Jamie Daw, investigadora de políticas de salud de la Universidad de Columbia centrada en el embarazo.

Kennedy despidió recientemente a unos 100 empleados de los CDC que brindaban capacitación, educación y asesoramiento a los programas estatales y locales de prevención de la violencia, y evaluaban qué tan bien estaban funcionando.

“¿Cuál es el punto de conocer las tasas de violencia si no vas a hacer nada al respecto?“, dijo Sarah DeGue, una de las investigadoras de los CDC que fue despedida.

Pero los programas existentes aún necesitan orientación técnica y experiencia. En mayo, DeGue fundó Violence Prevention Solutions, una firma de consultoría, para ayudar a las organizaciones comunitarias a desarrollar y evaluar programas.