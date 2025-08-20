Opinión
20 de agosto de 2025
86°bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Unos 600 empleados de los CDC reciben notificaciones de despido, según su unión

Entre los recortes permanentes se incluyen aproximadamente 100 personas que trabajaban en prevención de la violencia

20 de agosto de 2025 - 6:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El 1 de abril, funcionarios del HHS enviaron notificaciones de despido a miles de empleados del CDC y otras agencias federales de salud. (Jeff Amy)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Al menos 600 empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) están recibiendo notificaciones de despido permanente tras una reciente decisión judicial que protegió a algunos trabajadores del CDC, pero no a otros.

RELACIONADAS

Las notificaciones comenzaron a enviarse esta semana y muchas personas aún no las han recibido, según informó la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE, por sus siglas en inglés), que representa a más de 2,000 miembros afiliados en el CDC.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS) no ofreció detalles sobre los despidos este miércoles y remitió a un reportero de AP a una declaración publicada en marzo, en la que se indicaba que la reestructuración y reducción de personal tenían como objetivo hacer que las agencias de salud sean más eficientes y receptivas.

Funcionarios de la AFGE señalaron que tienen conocimiento de al menos 600 empleados del CDC afectados por los recortes.

Sin embargo, “debido a una alarmante falta de transparencia por parte del HHS, el sindicato no ha recibido notificaciones formales sobre quiénes serán despedidos”, indicó la federación en un comunicado el miércoles.

Entre los recortes permanentes se incluyen aproximadamente 100 personas que trabajaban en prevención de la violencia. Algunos empleados destacaron que estas bajas se producen menos de dos semanas después de que un hombre disparara al menos 180 balas contra el campus del CDC, provocando la muerte de un oficial de policía.

“La ironía es devastadora: los mismos expertos capacitados para entender, interrumpir y prevenir este tipo de violencia están entre los que perdieron sus empleos”, escribieron algunos de los empleados afectados en una entrada de blog la semana pasada.

El 1 de abril, funcionarios del HHS enviaron notificaciones de despido a miles de empleados del CDC y otras agencias federales de salud, como parte de una profunda reestructuración destinada a reducir significativamente el tamaño de las entidades responsables de proteger y promover la salud de los estadounidenses.

Desde entonces, muchos empleados han estado en licencia administrativa —es decir, con sueldo pero sin autorización para trabajar— mientras se desarrollaban demandas judiciales.

La semana pasada, un juez federal en Rhode Island emitió un fallo preliminar que protege a empleados de varias áreas del CDC, incluidas las que abordan el tabaquismo, la salud reproductiva, la salud ambiental, la seguridad laboral, los defectos de nacimiento y las enfermedades de transmisión sexual.

No obstante, la decisión no cubrió a otros empleados del CDC, y los despidos se están finalizando en distintas partes de la agencia, incluida la oficina de libertad de información. Según se informó a los trabajadores, los despidos entraron en vigor el lunes.

Entre los proyectos afectados se encuentran programas para prevenir la violación, el abuso infantil y la violencia en el noviazgo adolescente. El personal despedido incluye a profesionales que han apoyado a otros países en el monitoreo de la violencia contra la niñez, una labor que contribuyó a la organización de una conferencia internacional prevista para noviembre, en la cual los países discutirán metas globales para reducir la violencia.

“Hay expertos reconocidos a nivel nacional e internacional que serán imposibles de reemplazar”, afirmó Tom Simon, exdirector senior de programas científicos en la División de Prevención de la Violencia del CDC.

---

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios Científicos y Educativos del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

Breaking NewsCentros de Control y Prevención de EnfermedadesDespidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Noticias
