Nuevas recomendaciones de pediatras sobre la vacuna contra COVID-19 difieren de los CDC

Nueva York - Por primera vez en 30 años, la Academia Americana de Pediatría (AAP) se está diferenciando sustancialmente de las recomendaciones de vacunación del gobierno de Estados Unidos.

Las nuevas recomendaciones de la AAP sobre covid-19, publicadas el martes, se producen en medio de un año tumultuoso para la salud pública, ya que los escépticos de las vacunas han llegado al poder en la nueva administración de Donald Trump y la orientación del gobierno se ha vuelto cada vez más confusa.

“Esto no va a ayudar”, reconoció el doctor James Campbell, vicepresidente del comité de enfermedades infecciosas de la AAP.

“Va a ser algo confuso. Pero nuestra opinión es que necesitamos tomar las decisiones correctas para que los niños los protejan”, agregó.

La AAP recomienda encarecidamente las vacunas contra covid-19 para niños de 6 meses a 2 años. También se recomiendan las vacunas para niños mayores si los padres quieren que sus hijos se vacunen, dijo la AAP.

Eso difiere de la guía establecida por el secretario de salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., que no recomienda las vacunas para niños sanos de ninguna edad, pero dice que los niños pueden recibir las vacunas en consulta con los médicos.

Los niños de 6 meses a 2 años tienen un alto riesgo de enfermedad grave por covid-19, y era importante que las recomendaciones sigan enfatizando la necesidad de que se vacunen, dijo Campbell, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Maryland.

También se recomiendan las vacunas para los niños mayores que tienen enfermedades pulmonares crónicas u otras afecciones que los ponen en mayor riesgo de enfermedad grave, dijo la AAP.

La organización, con sede en Itasca, Illinois, de 95 años de antigüedad, ha emitido recomendaciones de vacunación para niños desde la década de 1930. En 1995, sincronizó sus consejos con las recomendaciones hechas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del gobierno federal.

Ha habido algunas pequeñas diferencias entre las recomendaciones de la AAP y los CDC desde entonces. Por ejemplo, la AAP ha aconsejado que los niños reciban las vacunas contra el VPH a partir de los 9 años; los CDC dicen que está bien, pero han enfatizado las vacunas a los 11 y 12 años.

Pero en 30 años, esta es la primera vez que las recomendaciones difieren “de una manera significativa o sustancial”, dijo Campbell.

Hasta hace poco, los CDC, siguiendo las recomendaciones de expertos en enfermedades infecciosas, han estado instando a los refuerzos anuales de covid-19 para todos los estadounidenses de 6 meses en adelante.

Pero en mayo, el secretario de salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunció que las vacunas contra covid-19 ya no se recomiendan para niños sanos y mujeres embarazadas. Unos días después, los CDC emitieron un lenguaje que decía que los niños sanos pueden recibir las vacunas, pero que ya no había una recomendación de “deberían”.

La idea de que los niños mayores sanos puedan saltarse los refuerzos de COVID-19 ha estado gestándose durante algún tiempo entre los expertos en salud pública. A medida que la pandemia de COVID-19 ha disminuido, los expertos han discutido cada vez más la posibilidad de centrar los esfuerzos de vacunación en las personas de 65 años o más, que se encuentran entre las que corren mayor riesgo de muerte y hospitalización.

Un panel de expertos de los CDC en junio estaba programado para hacer recomendaciones sobre las vacunas de otoño. Entre las opciones que el panel estaba considerando estaba si sugerir vacunas para grupos de alto riesgo, pero aún así dar a las personas de menor riesgo la opción de vacunarse.

Pero Kennedy pasó por alto al grupo y también decidió despedir al panel de 17 miembros y nombrar su propio panel más pequeño, que incluía a escépticos de las vacunas. Kennedy también excluyó más tarde a la AAP, la Asociación Médica Americana y otras organizaciones médicas importantes de trabajar con los asesores para establecer recomendaciones de vacunación.

El nuevo panel de vacunas de Kennedy aún no ha votado sobre las recomendaciones de la vacuna contra covid-19.

El panel sí respaldó la continuación de la recomendación de las vacunas contra la gripe de otoño, pero también tomó una decisión que condujo a otra diferencia notable con la AAP.

El nuevo panel asesor votó que las personas solo deben recibir vacunas contra la gripe que estén empaquetadas como dosis únicas y que no contengan el conservante timerosal.