Disparó más de 180 veces: tirador del CDC murió por herida de bala autoinfligida

Atlanta — El hombre que disparó más de 180 tiros con un arma larga en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos irrumpió en una caja fuerte cerrada para obtener las armas de su padre y quería enviar un mensaje contra las vacunas contra el COVID-19, dijeron las autoridades el martes.

Documentos encontrados en una búsqueda en la casa del sospechoso “expresaron el descontento del tirador con las vacunas contra el COVID-19”, dijo el director de la Oficina de Investigación de Georgia, Chris Hosey. White había escrito sobre querer hacer “que el público sea consciente de su descontento con la vacuna”, dijo.

Patrick Joseph White, de 30 años, también había verbalizado recientemente pensamientos de suicidio, lo que llevó a que se contactara a la policía varias semanas antes del tiroteo, dijo Hosey. Murió en el lugar de los hechos el viernes de una herida de bala autoinfligida después de matar a un oficial de policía.

PUBLICIDAD

La familia del sospechoso estaba cooperando plenamente con la investigación, dijeron las autoridades en la rueda de prensa del martes. White no tenía antecedentes penales conocidos, dijo Hosey.

Al ejecutar una orden de registro en la casa de White, las autoridades recuperaron documentos escritos que están siendo analizados e incautaron dispositivos electrónicos que están siendo sometidos a un examen forense, dijo la agencia.

Los investigadores también recuperaron un total de cinco armas de fuego, junto con otras pruebas críticas, dijo la agencia. Hosey dijo que White irrumpió en una caja fuerte asegurada para obtener las armas, incluida una pistola que pertenecía a su padre que usó en el ataque.

“Se han recuperado más de 500 casquillos de bala de la escena del crimen”, dijo el GBI en un comunicado el martes.

Los funcionarios están llevando a cabo una evaluación de amenazas a las instalaciones de los CDC y se están asegurando de notificar a los funcionarios de cualquier amenaza.

El tiroteo del viernes rompió unas 150 ventanas en todo el campus de los CDC, con balas que perforaron ventanas “resistentes a las explosiones” y salpicaron fragmentos de vidrio en numerosas habitaciones, y inmovilizaron a muchos empleados durante el aluvión. White había sido detenido por guardias de seguridad de los CDC antes de conducir a una farmacia al otro lado de la calle, donde abrió fuego desde una acera, dijeron las autoridades.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., recorrió el campus de los CDC el lunes, acompañado por el subsecretario Jim O’Neill y la directora de los CDC, Susan Monarez, según un comunicado de la agencia de salud. Kennedy también visitó el Departamento de Policía del condado de DeKalb y luego se reunió en privado con la esposa del oficial asesinado.

PUBLICIDAD

“Nadie debería enfrentarse a la violencia mientras trabaja para proteger la salud de los demás”, dijo Kennedy en un comunicado el sábado que decía que los principales funcionarios federales de salud están “apoyando activamente al personal de los CDC”.

No habló con los medios de comunicación durante su visita el lunes. Algunos empleados sindicalizados de los CDC pidieron más protección contra los ataques.

Kennedy fue un líder en un movimiento nacional contra las vacunas antes de que el presidente Donald Trump lo seleccionara para supervisar las agencias federales de salud, y ha hecho declaraciones falsas y engañosas sobre la seguridad y eficacia de las vacunas contra el COVID-19 y otras vacunas.