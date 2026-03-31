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Ciudadanía por nacimiento: la visión global ante posibles cambios del Tribunal Supremo federal

El pleito comenzó por una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó el primer día de su segundo mandato

31 de marzo de 2026 - 12:30 PM

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos. (Rahmat Gul)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Tribunal Supremo vuelve a escuchar los argumentos sobre si el presidente Donald Trump puede negar la ciudadanía a los niños nacidos de padres que están en Estados Unidos de forma ilegal o temporal.

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El caso del miércoles se deriva de una orden ejecutiva que Trump firmó el primer día de su segundo mandato para poner fin a lo que se conoce como ciudadanía por derecho de nacimiento, que garantiza la ciudadanía a casi todas las personas nacidas en suelo estadounidense.

Aunque el concepto forma parte de la legislación estadounidense desde hace más de un siglo, es relativamente raro en todo el mundo.

¿Qué es la ciudadanía por derecho de nacimiento?

La ciudadanía por derecho de nacimiento se basa en el principio jurídico del ius soli, o “derecho de suelo”.

En Estados Unidos, el derecho se consagró en la Constitución tras la Guerra Civil, en parte para garantizar que los antiguos esclavos fueran ciudadanos.

“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos”, afirma la 14ª Enmienda.

A finales del siglo XIX, la ciudadanía por derecho de nacimiento se amplió legalmente a los hijos de inmigrantes.

Wong Kim Ark, nacido en Estados Unidos de padres chinos, interpuso una demanda tras viajar al extranjero y serle denegada la entrada en Estados Unidos. El Tribunal Supremo dictaminó finalmente que la enmienda otorga la ciudadanía a todos los nacidos en Estados Unidos, independientemente de la situación legal de sus padres.

Hoy sólo hay unas pocas excepciones al derecho de nacimiento, como en el caso de los hijos de diplomáticos extranjeros nacidos en Estados Unidos.

¿Cómo se percibe la ciudadanía por nacimiento en el mundo?

Sólo unas tres docenas de países, casi todos de América, garantizan la ciudadanía a los niños nacidos en su territorio.

La mayoría de los países siguen el principio del ius sanguinis, o “derecho de sangre”, según el cual la ciudadanía de un niño se basa en la ciudadanía de sus padres, independientemente de dónde nazca.

Ninguno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, por ejemplo, concede la ciudadanía automática e incondicional a los hijos de ciudadanos extranjeros nacidos en su territorio. La situación es similar en gran parte de Asia, Oriente Medio y África.

Algunos países adoptan un enfoque mixto

Algunos países utilizan una combinación de principios, como la paternidad, la residencia y la etnia, para decidir la ciudadanía de un niño.

Australia, por ejemplo, permitió la ciudadanía por derecho de nacimiento hasta 1986. Pero a partir de ese agosto, los niños nacidos allí sólo podían adquirir la ciudadanía si al menos uno de sus progenitores era ciudadano australiano o residente permanente.

Las cosas cambiaron al revés en Alemania, que modificó sus leyes de ciudadanía en 2024.

Hasta entonces, la ciudadanía por nacimiento exigía que al menos uno de los progenitores fuera alemán. Sin embargo, a partir de 2024, los niños nacidos en Alemania de padres no alemanes obtendrán automáticamente la nacionalidad alemana si uno de los progenitores lleva más de cinco años residiendo legalmente en el país de forma ilimitada.

Las leyes de ciudadanía se liberalizaron porque “los estudios han demostrado que las perspectivas educativas de los niños y adolescentes de origen inmigrante son mejores cuanto antes se les conceda la ciudadanía alemana”, escribió entonces el gobierno.

¿Cuál es el argumento de la administración Trump?

Los partidarios de las restricciones por derecho de nacimiento en Estados Unidos se centran en un puñado de palabras de la enmienda constitucional: “sujetos a su jurisdicción”.

Esa frase, argumentan, significa que Estados Unidos puede negar la ciudadanía a los hijos de mujeres que están en el país ilegalmente.

Una serie de jueces han fallado en contra de la administración y la orden ha sido suspendida repetidamente por tribunales inferiores.

El caso del miércoles se originó en New Hampshire, donde un juez de distrito estadounidense dictaminó que la orden “probablemente viola” tanto la Constitución como la ley federal.

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