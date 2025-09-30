Condado de Ohio pagará $7 millones por la muerte de un hombre que fue inmovilizado por guardias correccionales

La familia de un hombre que murió tras ser inmovilizado en una cárcel de un condado de Ohio dijo el martes que llegó a un acuerdo de conciliación por $7 millones con el condado y está presionando a los funcionarios de allí para que eviten que algo como la muerte vuelva a ocurrir.

Un abogado de la familia de Christian Black, quien murió el 26 de marzo, dijo que el condado de Montgomery asumió la responsabilidad y que los funcionarios de allí indicaron que tomarían medidas, como agregar camas para pacientes hospitalizados en la cárcel para personas que necesitan ayuda de salud mental.

Pero el abogado, Michael Wright, también dijo a los periodistas en una conferencia de prensa que él y la familia de Black quieren ver más, como que los oficiales de la cárcel sean acusados y condenados por la muerte de su hijo.

La madre de Christian Black, Misty Black, dijo que el acuerdo en la demanda de la familia contra el condado de Montgomery no pone fin a su búsqueda de justicia para su hijo.

“Este cheque no detiene el lado penal”, dijo Misty Black a los periodistas. “No va a hacer que me vaya. Estoy aquí. Justicia para Christian Black. No pararé hasta que se haga justicia”.

Christian Black, de 25 años, estaba en la cárcel después de chocar un auto robado, según dijo la policía. Allí, un video del interior de la cárcel publicado por la familia y los abogados de Black mostró a Black dentro de una celda, gritando y golpeando repetidamente con el puño y la cabeza contra una puerta de vidrio.

Nueve agentes se reunieron fuera de la celda y algunos entraron corriendo. Inmovilizaron a Black en el suelo y le pusieron esposas antes de meterlo a la fuerza en una silla de inmovilización, según mostró el video.

La cabeza de Black se desplomó y se desplomó mientras estaba en la silla de inmovilización. El video mostró que el personal de la cárcel revisó los ojos de Black, le tomó la presión arterial y le frotó el pecho mientras no respondía en la silla.

Pasaron unos nueve minutos entre el momento en que lo colocaron en la silla y cuando el personal de la cárcel comenzó la RCP, dijeron los abogados de la familia.

Black murió dos días después de ser trasladado a un hospital. La oficina del forense del condado dijo que Black probablemente murió por asfixia posicional, que ocurre cuando el pecho no puede expandirse, privando al cuerpo de oxígeno. Su muerte fue dictaminada como homicidio por el forense.

En un comunicado, el administrador del condado de Montgomery, Michael Colbert, y la oficina del sheriff expresaron su pésame a la familia de Black.

“Reconocemos que ninguna cantidad de dinero podrá reemplazarlo jamás”, dijo Colbert.

La junta de comisionados del condado está asumiendo un amplio compromiso con las necesidades de salud conductual, incluida la creación de una nueva unidad de salud conductual de casi $20 millones dentro de la cárcel que está ampliando el número de camas médicas de 12 a 112, dijo Colbert.