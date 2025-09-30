Víctimas del tiroteo en una iglesia de Michigan incluyen a un abuelo veterano de la Marina

Grand Blanc Township, Michigan — Una de las personas que murieron en el ataque a una iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Michigan fue recordada como un abuelo que adoraba pasar tiempo con su familia.

John Bond, un veterano de la Marina, estaba entre los que murieron el domingo por la mañana cuando un veterano de la Marina estrelló su camioneta contra la iglesia y comenzó a disparar, según amigos que organizaron la recaudación de fondos para la familia.

Bond era bien conocido en la comunidad y le encantaba el golf y los trenes, dijo la publicación de GoFundMe.

Las autoridades aún no han revelado los nombres de las cuatro personas que murieron o de las ocho personas, de entre 6 y 78 años, que resultaron heridas y se espera que sobrevivan. Entre los heridos se encontraban un padre y su hijo pequeño, según otra publicación de GoFundMe.

PUBLICIDAD

Los investigadores federales permanecieron en el lugar el martes mientras maquinaria pesada comenzó a remover los escombros de la iglesia, que fue incendiada y reducida a escombros durante el ataque en Grand Blanc Township, a unos 96 kilómetros al norte de Detroit.

Las autoridades identificaron al atacante como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, de la vecina ciudad de Burton. Los investigadores han dado muy pocos detalles sobre él, incluyendo lo que motivó el ataque o si tenía alguna conexión con La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ampliamente conocida como la iglesia mormona.

Sanford, quien murió mientras intercambiaba disparos con dos oficiales, creció en un pequeño pueblo no lejos de la iglesia.

“Él era un hombre de familia. Era un orgulloso marine. Ese no era él haciendo eso”, dijo Andy Easton, quien asistió a la escuela con Sanford, desde el jardín de infancia hasta la escuela secundaria. “De hecho, lo era, pero no era él. Eso salió absolutamente de la nada. No sabía que albergaba esos sentimientos”.

Jeffrey Schaub, obispo de la iglesia de Grand Blanc, dijo en un video publicado el lunes que el ataque ha dejado a la comunidad tambaleándose.

“Como pueden esperar, nuestros miembros están bastante conmocionados en espíritu y en cuerpo”, dijo. “Y duele”.

Ha habido una gran cantidad de apoyo de diferentes comunidades religiosas, dijo. “Fue muy humilde ver cuánto bien hay en el mundo hoy y que, por encima de todo, todos somos hijos del mismo Padre en el cielo”, dijo, con un temblor en su voz.

PUBLICIDAD

Sanford condujo su camión contra la pared de ladrillo de la iglesia mientras los miembros estaban reunidos adentro el domingo por la mañana. Aparentemente usó gas para iniciar el fuego y también tenía artefactos explosivos, dijo James Dier de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.