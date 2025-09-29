Opinión
29 de septiembre de 2025
89°bruma
Esto es lo que se sabe sobre el tiroteo mortal en una iglesia mormona de Michigan

Un exmarine estrelló una camioneta contra una iglesia durante un servicio dominical, disparó contra el edificio y le prendió fuego

29 de septiembre de 2025 - 10:12 AM

Camión impacta iglesia en Michigan; bomberos en la escena. Investigan el incidente. (Lukas Katilius)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington — Al menos 100 investigadores federales están respondiendo a un ataque en una comunidad de Michigan donde un exmarine estrelló una camioneta contra una iglesia mormona durante un servicio dominical, disparó contra el edificio y le prendió fuego.

El jefe de policía dijo que los agentes llegaron al lugar en 30 segundos después de una llamada al 911 y finalmente mataron a tiros al hombre en un intercambio de disparos. Para entonces, al menos cuatro personas habían muerto y ocho resultaron heridas.

Fue el último de muchos ataques a tiros contra lugares de culto en Estados Unidos en los últimos 20 años, incluido uno en agosto que mató a dos niños durante la misa en la Iglesia de la Anunciación en Minneapolis.

También fue el segundo tiroteo masivo en Estados Unidos en menos de 24 horas. El sábado por la noche, otro exmiembro del servicio militar abrió fuego desde un bote contra una multitud en Southport, Carolina del Norte, matando a tres e hiriendo a cinco.

¿Qué pasó?

Cientos de feligreses se encontraban dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc Township alrededor de las 10:25 a.m. del domingo, cuando un hombre salió de una camioneta con dos banderas de Estados Unidos izadas en la plataforma y comenzó a disparar, según las fuerzas del orden.

El atacante también inició un incendio, aparentemente usando gasolina. Dos agentes persiguieron al atacante e intercambiaron disparos después de que salió de la iglesia, matándolo unos ocho minutos después, según las autoridades.

El fuego y el humo salieron a raudales de la iglesia durante horas, y las fotos mostraron escombros carbonizados del edificio.

Al menos cuatro personas murieron y las autoridades dijeron que estaban buscando más víctimas entre los escombros.

¿Qué se sabe del atacante?

Los funcionarios dijeron que el atacante era Thomas Jacob Sanford, de 40 años, de un pequeño pueblo cercano.

Sirvió en la Marina de 2004 a 2008, incluidos siete meses en Irak, centrándose en operaciones y mantenimiento de vehículos, y fue dado de baja con el rango de sargento, según los registros publicados por el Cuerpo de Marines.

¿Qué no se sabe?

Aún no está claro el motivo del ataque.

Tampoco está claro el número total de víctimas.

Los investigadores estaban registrando la residencia de Sanford, pero las autoridades no dijeron lo que encontraron ni proporcionaron detalles adicionales sobre él, incluso si era miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ampliamente conocida como la iglesia mormona.

La investigación hasta el momento

El FBI está liderando la investigación y la consideró un ‘acto de violencia selectiva’, según Ruben Coleman, agente especial a cargo de la oficina.

Las autoridades locales dijeron que el FBI estaba enviando 100 agentes a Grand Blanc Township, una comunidad de aproximadamente 40,000 personas.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
