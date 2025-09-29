Tiroteo en iglesia de Michigan: se eleva a cuatro la cifra de víctimas fatales

Grand Blanc - Un exmarine estrelló una camioneta contra una iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Michigan, abrió fuego y prendió fuego al edificio durante un servicio dominical concurrido y luego fue abatido a tiros por la policía. Al menos cuatro personas murieron y ocho resultaron heridas, y las autoridades estaban buscando más víctimas entre las ruinas del edificio.

El ataque ocurrió alrededor de las 10:25 a.m. mientras cientos de personas se encontraban en el edificio en Grand Blanc Township, en las afueras de Flint.

El hombre salió de la camioneta con dos banderas estadounidenses izadas en la plataforma y comenzó a disparar, dijo el jefe de policía William Renye a los periodistas. El atacante aparentemente usó gas para iniciar el fuego y también tenía artefactos explosivos, pero no estaba claro si los usó, dijo James Dier, de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Las autoridades identificaron al atacante como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, de la vecina pequeña ciudad de Burton. El FBI está liderando la investigación y lo consideró un “acto de violencia selectiva”, dijo Ruben Coleman, un agente especial a cargo de la oficina.

Los agentes que respondieron a una llamada al 9-1-1 llegaron a la iglesia en 30 segundos, dijo Renye. Después de que el sospechoso salió de la iglesia, dos agentes lo persiguieron y “entablaron un tiroteo”, matándolo unos ocho minutos después, dijo el jefe.

Las personas dentro de la iglesia protegieron a los niños y los trasladaron a un lugar seguro durante el ataque, dijo Renye.

Las llamas y el humo salieron a borbotones de la gran iglesia durante horas antes de que se extinguiera el incendio.

Se encontraron dos cuerpos durante una búsqueda entre los escombros, y Renye dijo que se podrían encontrar más víctimas a medida que los buscadores se abrieran paso por toda la iglesia. Una de las personas heridas se encontraba en estado crítico el domingo por la noche y las otras siete estaban estables.

Renye dijo que “algunas” personas estaban desaparecidas, pero no tenía un número exacto.

La teniente de la Policía Estatal de Michigan, Kim Vetter, dijo que se hicieron amenazas de bomba en otras iglesias en el área después de que los agentes dispararon y mataron a Sanford. No se encontraron bombas y la policía estaba investigando las amenazas.

El motivo aún no está claro

Los investigadores estaban registrando la residencia de Sanford, pero las autoridades no dijeron lo que encontraron ni proporcionaron ningún detalle adicional sobre él, incluso si era miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ampliamente conocida como la iglesia mormona.

Sanford sirvió en la Marina desde junio de 2004 hasta junio de 2008, trabajando como mecánico automotriz y operador de recuperación de vehículos, según registros militares obtenidos por The Detroit News. Fue desplegado en Irak desde agosto de 2007 hasta marzo de 2008 y tenía el rango de sargento.

Fue el último de muchos ataques a tiros contra lugares de culto en Estados Unidos en los últimos 20 años, incluido uno en agosto que mató a dos niños durante la misa en la Iglesia de la Anunciación en Minneapolis.

También fue el segundo tiroteo masivo en Estados Unidos en menos de 24 horas. El sábado por la noche, un hombre en un bote abrió fuego contra una multitud en Southport, Carolina del Norte, matando a tres e hiriendo a cinco.

El presidente Donald Trump aplaudió al FBI por su respuesta al tiroteo en Michigan en una publicación en las redes sociales. Las autoridades locales dijeron que el FBI estaba enviando 100 agentes a Grand Blanc Township, una comunidad de aproximadamente 40,000 personas.

“OREN por las víctimas y sus familias. ¡ESTA EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS DEBE TERMINAR INMEDIATAMENTE!“, escribió Trump.

El edificio de la iglesia, rodeado por un estacionamiento y un gran césped, está cerca de áreas residenciales y una iglesia de los Testigos de Jehová.

Brad Schneemann, cuya casa está a unos 365 metros de la iglesia, le dijo a The Associated Press que él y su hija escucharon “dos rondas de cuatro a cinco disparos” alrededor de las 10:30 a.m. “Entonces, realmente no escuchamos nada por un tiempo” antes de salir de su casa para ver qué estaba pasando.

Comunidad eclesial unida

Timothy Jones, de 48 años, dijo que su familia es parte de otra congregación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o barrio, a unos 15 minutos de distancia, pero que sus hijos estuvieron en el barrio de Grand Blanc Township el sábado por la noche para un festival juvenil de otoño. Él y su familia se mudaron a Flint hace dos años en gran parte debido a lo fuerte que es la comunidad de la fe en el área, dijo.

Cuando las personas en su congregación se enteraron del tiroteo por mensajes de texto y llamadas telefónicas durante su servicio dominical, su barrio entró en cierre y la policía llegó como precaución, dijo. Sus hijos estaban “franticamente, solo tratando de saber si la gente estaba bien”.

Los domingos “se supone que son un momento de paz y un momento de reflexión y adoración”, dijo Jones. Sin embargo, a raíz de la violencia en otros lugares de culto, un tiroteo “se siente inevitable, y tanto más trágico por eso”, agregó.

El tiroteo ocurrió la mañana después de que Russell M. Nelson, el presidente de mayor edad de la fe con sede en Utah, muriera a los 101 años. Se espera que el próximo presidente sea Dallin H. Oaks, según el protocolo de la iglesia.

“La iglesia está en comunicación con la policía local mientras la investigación continúa y a medida que recibimos actualizaciones sobre la condición de los afectados”, dijo el portavoz Doug Anderson.

“Los lugares de culto están destinados a ser santuarios de pacificación, oración y conexión. Oramos por la paz y la curación para todos los involucrados”.

El impacto del tiroteo se extendió por toda el área

Cuando las enfermeras en huelga en el cercano Hospital Henry Ford Genesys se enteraron del tiroteo, algunas abandonaron la línea de piquete y corrieron la corta distancia hasta la iglesia para ayudar a los socorristas, dijo el presidente del Local 332 de Teamsters, Dan Glass.

“Las vidas humanas importan más que nuestra disputa laboral”, dijo Glass.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, dijo en un comunicado que su corazón estaba roto por la comunidad. “La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable”, dijo.

El impacto se extendió rápidamente a las comunidades vecinas, incluida la pequeña ciudad que comparte un nombre con el municipio.

“Aunque somos dos unidades gubernamentales separadas, somos una comunidad muy cohesionada”, dijo el alcalde de la ciudad de Grand Blanc, John Creasey. “Este tipo de cosas es doloroso para toda nuestra comunidad”.

Alrededor de 100 personas se reunieron para un servicio de oración el domingo por la noche en The River Church en Grand Blanc, una iglesia cristiana no denominacional a unos 8 kilómetros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muchos inclinaron la cabeza, algunos lloraron suavemente. Algunos pronunciaron sus oraciones en voz alta, pidiendo curación para las víctimas, las familias de las víctimas y los socorristas.