Conmemoran el aniversario del inicio de la Guerra de la Independencia con protestas contra el gobierno de Donald Trump

1 / 11 | Donald Trump adquiere un Tesla para apoyar a Elon Musk. Los inversionistas de Tesla celebraron el martes cuando Trump salió en defensa de Elon Musk y lo elogió en una conferencia de prensa celebrada junto a cinco vehículos de la compañía, alineados en la entrada de la Casa Blanca. - The Associated Press

“No puedo quedarme quieto sabiendo que, si no hago nada y todos no hacen algo para cambiar esto, el mundo que estamos dejando colectivamente para los niños pequeños, para nuestros vecinos, simplemente no es uno en el que quisiera vivir”, dijo Fasick.