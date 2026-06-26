Consejo Escolar de Texas aprueba que relatos bíblicos sean lectura obligatoria en escuelas públicas

Austin, Texas— La Junta de Educación de Texas aprobó este viernes una lista de lecturas obligatorias para más de 5 millones de alumnos de colegios públicos que incluye pasajes de la Biblia, lo que refuerza los esfuerzos conservadores por impulsar las enseñanzas cristianas en las aulas estadounidenses.

La Junta de Educación del Estado de Texas, controlada por los republicanos, aprobó la lista elaborada por los detractores, quienes argumentaban que los títulos carecían de diversidad y difuminaban la separación entre Iglesia y Estado consagrada en la Constitución de los Estados Unidos. Los defensores de la medida afirman que las tradiciones judeocristianas fueron fundamentales para la fundación de la nación y que eso debería reflejarse en el plan de estudios de los colegios públicos.

La propuesta, que impone la lectura de obras literarias como “Grandes esperanzas”, de Charles Dickens, junto con pasajes del Nuevo Testamento, ha sido seguida de cerca por los expertos en educación, quienes afirman que parece ser la primera de este tipo en el país. Supone un cambio con respecto a la práctica habitual de dejar que sean los centros educativos o los profesores quienes decidan qué leen los alumnos.

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La implantación se llevará a cabo de forma escalonada, comenzando por los alumnos de primaria en 2030.

Texas, donde estudia aproximadamente uno de cada diez alumnos de las escuelas públicas del país, ha estado al frente de una campaña impulsada por los conservadores para incorporar más religión en las aulas. El estado también permite que las escuelas públicas contraten a capellanes para asesorar a los alumnos, exige que se expongan los Diez Mandamientos en las aulas y ha aprobado un plan de estudios opcional basado en la Biblia.

Cristianismo en el punto de mira

Los críticos afirman que la lista de lecturas carece de diversidad, difumina la separación entre Iglesia y Estado consagrada en la Constitución y deja a profesores y alumnos con poco margen para decidir qué leer.

Orientan sobre la separación de Iglesia y Estado El grupo Humanistas Seculares de Puerto Rico se manifestó en contra de las expresiones del Juez Kolthoff del Tribunal Supremo.

“Las escuelas de Texas acogen a niños de todas las confesiones religiosas y a aquellos que no profesan ninguna, y todos ellos deberían sentirse bienvenidos en ellas”, afirmó Elva Mendoza, responsable de comunicación legislativa de la organización progresista Texas Freedom Network. “Pero esto transmite a los niños el mensaje de que un único texto religioso —uno cristiano— es el único que merece formar parte de esta lista de lecturas obligatorias".

Otros han acogido con satisfacción la posibilidad de que se imponga la lectura de textos religiosos cristianos en los colegios públicos. Brooke Mazel, una jubilada de Lubbock, animó al consejo a adoptar materiales bíblicos, afirmando que sus hijos y nietos crecieron con “una fe sólida y valores familiares”.

“Estados Unidos debería celebrar nuestros 250 años, ya que nacimos como una nación con valores cristianos inquebrantables”, afirmó Mazel.

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La junta también tiene previsto votar este viernes sobre un plan de estudios de ciencias sociales que relaciona los relatos bíblicos con la historia de Estados Unidos.

Texas podría ser pionero

Una ley estatal aprobada en 2023 exigía que se impartiera una lista obligatoria de al menos una obra literaria en cada curso. La nueva lista propuesta contiene alrededor de 200 textos, entre los que se incluyen pasajes de la Biblia, ensayos y libros, lo que supera con creces ese requisito.

Antero García, presidente del Consejo Nacional de Profesores de Inglés y profesor de la Universidad de Stanford, afirmó que no conoce ningún otro estado que cuente con una lista de lecturas obligatorias que incluya textos religiosos. Según García, suelen ser los educadores a nivel de distrito y de centro los que eligen los textos que leerán sus alumnos.

Kasey Meehan, directora del programa “Freedom to Read” (Libertad de lectura) de PEN America, coincide en que esta medida es “exclusiva” de Texas.

Las historias de los libros ilustrados para alumnos de primaria, entre las que se incluyen “David y Goliat” y “Daniel y la fosa de los leones”, forman parte de la lista de lecturas obligatorias. En cuarto de primaria, los alumnos leerán pasajes sobre Jesús del Nuevo Testamento.

Se espera que, al llegar a la secundaria, los alumnos lean varios pasajes sobre Jesús, entre ellos algunos de su sermón más famoso y otro en el que insta a la gente a dejar de lado las preocupaciones terrenales y a buscar el reino de Dios.

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Para los alumnos de secundaria, la lista incluye la lectura de pasajes bíblicos concretos como material complementario para obras literarias, entre las que se encuentran obras de Dickens y “Orgullo y prejuicio”, de Jane Austen.

Mohammed Nasrullah (izquierda) y Aziz Soomro, ambos de Houston, participan en una protesta interreligiosa con temática funeraria frente al edificio Barbara Jordan en Austin el lunes 22 de junio de 2026. (Jay Janner/Austin American-Statesman vía AP) (Jay Janner)

Diversidad bajo control

“Unos requisitos tan estrictos equivalen a una “censura casi de facto”, afirmó Meehan, comparando la lista con las prohibiciones de libros.

“Sin duda, tiene una orientación ideológica más conservadora”, afirmó. “Excluye muchas voces diversas de la lista de lecturas”.

La lista exige que los alumnos que lean «La tragedia de Julio César», de Shakespeare, lean también un elogio fúnebre al presidente Ronald Reagan escrito por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, una conservadora acérrima.

Frank Strong, profesor de inglés y periodismo y cofundador del grupo de defensa de los estudiantes “Texas Freedom to Read”, afirmó que la diversidad no solo es importante para que los alumnos puedan identificarse con lo que leen, sino también como una forma de conocer diferentes culturas.

Muchos de los libros de la lista de lectura no son polémicos, pero Mendoza se pregunta por qué libros como “Chicka Chicka Boom Boom” tienen que ser de lectura obligatoria para los niños de infantil.