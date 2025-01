Cronología: memorando de Donald Trump para congelar subvenciones federales provoca tres días de confusión y caos

27 de enero de 2025

El memorando excluyó explícitamente beneficios directos a individuos como el Seguro Social, Medicare, Medicaid y Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) . Además, los fondos destinados a las pequeñas empresas, los agricultores, las becas Pell, Head Start, las ayudas al alquiler y otros programas similares no se pondrían en pausa.

28 de enero de 2025

En medio de la incertidumbre por la amplitud de la directriz, la OMB circuló, el martes, un documento de preguntas y respuestas con el fin de resaltar que no se afectarían programas “que proporcionen beneficios directos a las personas” .

“Parece que el gobierno federal actualmente no conoce el alcance total de los programas que estarán sujetos a la pausa”, indicó AliKhan al dar a conocer su determinación, según indicó The Associated Press.