Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
10 de agosto de 2025
88°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

De un resort a la cárcel: acusan a turista por tratar de ahogar a su nuera en Florida

Los hechos se habrían dado tras una discusión sobre los nietos

10 de agosto de 2025 - 11:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mark Gibbon, de 62 años, se encontraba de vacaciones con su familia cuando ocurrieron los hechos. (Fotocaptura)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un turista británico que presuntamente trató de ahogar a su nuera en una piscina el pasado 3 de agosto fue acusado de intento de asesinato por las autoridades del estado de Florida.

RELACIONADAS

Según CNN, agentes de la Oficina del Sherriff de Polk County fueron llamados tras un altercado en una piscina de Solterra Resort, en la ciudad de Davenport.

Una vez allí, varios testigos señalaron que Mark Raymond Gibbon, de 62 años, estaba en el lugar junto a su nuera, de 33 años, cuando se suscitó una discusión sobre los nietos.

“Gibbon está acusado de empujar y mantener la cabeza de la víctima bajo el agua en múltiples ocasiones, impidiéndole respirar”, lee una publicación de la Oficina del Sherriff de Polk County en X.

De acuerdo a esa misma publicación en X, una hija de la mujer se lanzó a la piscina para intervenir en el incidente. Mientras, Gibbon se detuvo solo cuando otras huéspedes del lugar -dos hermanas provenientes de Ohio- indicaron que habían llamado a la Policía.

“Es estupendo que el condado de Polk reciba visitantes de todo el mundo, pero esperamos que los turistas se comporten mientras están aquí, al igual que esperamos que nuestros residentes permanentes hagan lo mismo”, dijo el sheriff del condado de Polk, Grady Judd, en el texto de las redes sociales.

Posteriormente, el hombre fue arrestado. Fue acusado de agresión y de intento de asesinato en segundo grado.

Tags
Breaking NewsFloridaVacacionesTuristas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 10 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: