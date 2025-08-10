De un resort a la cárcel: acusan a turista por tratar de ahogar a su nuera en Florida

Un turista británico que presuntamente trató de ahogar a su nuera en una piscina el pasado 3 de agosto fue acusado de intento de asesinato por las autoridades del estado de Florida.

Según CNN, agentes de la Oficina del Sherriff de Polk County fueron llamados tras un altercado en una piscina de Solterra Resort, en la ciudad de Davenport.

Una vez allí, varios testigos señalaron que Mark Raymond Gibbon, de 62 años, estaba en el lugar junto a su nuera, de 33 años, cuando se suscitó una discusión sobre los nietos.

“Gibbon está acusado de empujar y mantener la cabeza de la víctima bajo el agua en múltiples ocasiones, impidiéndole respirar”, lee una publicación de la Oficina del Sherriff de Polk County en X.

De acuerdo a esa misma publicación en X, una hija de la mujer se lanzó a la piscina para intervenir en el incidente. Mientras, Gibbon se detuvo solo cuando otras huéspedes del lugar -dos hermanas provenientes de Ohio- indicaron que habían llamado a la Policía.

“Es estupendo que el condado de Polk reciba visitantes de todo el mundo, pero esperamos que los turistas se comporten mientras están aquí, al igual que esperamos que nuestros residentes permanentes hagan lo mismo”, dijo el sheriff del condado de Polk, Grady Judd, en el texto de las redes sociales.