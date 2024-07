Delincuentes intentan explotar el apagón tecnológico mundial para su beneficio

¿Qué está pasando con el transporte aéreo?

Con sus apretados itinerarios, sus horarios entrelazados y sus complejos sistemas tecnológicos, muchas grandes aerolíneas luchan por mantenerse a tiempo cuando todo funciona bien. No es de extrañar que el sector fuera uno de los más afectados por el apagón, que dejó a tripulaciones y aviones desorientados.

Robert Mann , exejecutivo de aerolíneas y ahora consultor en el área de Nueva York, dijo que no estaba claro exactamente por qué las aerolíneas estadounidenses estaban sufriendo cancelaciones desproporcionadas, pero entre las posibles causas se incluyen un mayor grado de externalización de la tecnología y una mayor exposición a los sistemas operativos de Microsoft que recibieron la actualización defectuosa de CrowdStrike.

¿Cuáles son las compañías aéreas más afectadas?

¿Cómo están reaccionando los sistemas de salud?

“Afortunadamente, en los casos en que se produjeron problemas, éstos fueron pequeños y de corta duración, y muchas áreas asistenciales no se vieron afectadas” en Austria, destacó Mayer.

¿La industria tecnológica se enfrentará a un ajuste de cuentas?

“No me sorprendió tanto que un accidente causara un grave trastorno digital mundial. Me sorprendió un poco que la causa fuera una actualización de software de una empresa de ciberseguridad muy respetada”, dijo el profesor de gestión de la Universidad de Oxford Ciaran Martin, ex director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido.