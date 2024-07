Demócratas hacen nuevo esfuerzo para que Joe Biden reconsidere su candidatura a la reelección

Washington — El expresidente Barack Obama ha expresado en privado a otros demócratas sus inquietudes por la candidatura del presidente Joe Biden, y la presidenta emérita de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi le ha advertido en privado a Biden que los demócratas podrían quedar incapaces de ganar la cámara baja si Biden no se retira de la contienda, dijeron fuentes a The Associated Press.