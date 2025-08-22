Opinión
22 de agosto de 2025
84°bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Despiden a general que realizó evaluación de daños causados por ataque a Irán que enfureció a Donald Trump

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, prescindió de los servicios del teniente general Jeffrey Kruse

22 de agosto de 2025 - 6:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El teniente general Jeffrey Kruse dejará de dirigir la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, despidió a un general cuya evaluación inicial de inteligencia de la agencia sobre los daños causados por los ataques estadounidenses a las instalaciones nucleares iraníes enfureció al presidente Donald Trump, según dos personas familiarizadas con la decisión y un funcionario de la Casa Blanca.

RELACIONADAS

El teniente general Jeffrey Kruse dejará de dirigir la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, según las personas, que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a hablar públicamente del tema.

El despido representa el último revuelo en las agencias militares y de inteligencia estadounidenses, y se produce unos meses después de que se filtraran a los medios los detalles de la evaluación preliminar. Esta reveló que el programa nuclear iraní se ha retrasado solo unos meses debido a los ataques estadounidenses, contradiciendo las afirmaciones de Trump y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El presidente republicano, quien había declarado que el programa iraní estaba “completamente destruido”, rechazó el informe. En una conferencia de prensa posterior a los ataques de junio, Hegseth criticó duramente a la prensa por centrarse en la evaluación preliminar, pero no ofreció ninguna prueba directa de la destrucción de las instalaciones de producción nuclear iraníes.

“Llámenlo destruido, llámenlo derrotado, llámenlo aniquilado; elijan la palabra. Este fue un ataque históricamente exitoso”, dijo Hegseth entonces.

The Washington Post informó previamente sobre la destitución de Kruse.

El presidente estadounidense, Donald J. Trump anunció ayer que Estados Unidos atacó varias instalaciones nucleares iraníes.En un mensaje dirigido a la nación, Trump afirmó que “el matón de Oriente Medio, debe ahora hacer la paz. Si no lo hacen, los ataques futuros serán mucho mayores y mucho más fáciles”.Estados Unidos denunció que Irán se enriquecía de uranio para hacer bombas nucleares y dijo que su objetivo era evitar la creación de esas bombas. En esta fotografía de archivo, divulgada por la Organización de Energía Atómica de Irán, un montacargas transporta un cilindro que contiene gas de hexafluoruro de uranio para que sea inyectado en centrifugadoras en la instalación nuclear de Fordo, en Irán.
1 / 9 | FOTOS: Así fue el bombardeo a las instalaciones nucleares de Irán . El presidente estadounidense, Donald J. Trump anunció ayer que Estados Unidos atacó varias instalaciones nucleares iraníes. - Alex Brandon

Trump tiene un historial de destituir a funcionarios gubernamentales con cuyos datos y análisis no está de acuerdo. A principios de este mes, tras un pésimo informe de empleo, despidió al funcionario a cargo de los datos. Su administración también ha dejado de publicar informes sobre el cambio climático, cancelado estudios sobre el acceso a las vacunas y eliminado datos sobre identidad de género de los sitios web gubernamentales.

El despido del jefe de la DIA culmina una semana de amplios cambios en la comunidad de inteligencia y reorganizaciones en la cúpula militar por parte de la administración Trump. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional, responsable de coordinar el trabajo de 18 agencias de inteligencia, incluida la DIA, anunció que recortaría su personal y presupuesto. El Pentágono anunció esta semana que el oficial uniformado de mayor rango de la Fuerza Aérea, el general David Allvin, planeaba jubilarse dos años antes.

Hegseth y Trump han sido agresivos al despedir a altos oficiales militares, a menudo sin una explicación formal.

El gobierno ha despedido al general Brown Jr. de la Fuerza Aérea como jefe del Estado Mayor Conjunto, así como al oficial de mayor rango de la Armada, al segundo oficial de mayor rango de la Fuerza Aérea y a los abogados de mayor rango de tres ramas del servicio militar.

En abril, Hegseth despidió al general Tim Haugh como jefe de la Agencia de Seguridad Nacional y a la vicealmirante Shoshana Chatfield, quien fue una alta funcionaria de la OTAN.

El Pentágono no ha ofrecido explicaciones públicas sobre ninguno de estos despidos, aunque el gobierno creía que algunos de los oficiales apoyaban programas de diversidad, equidad e inclusión.

Breaking NewsDepartamento de Defensa de Estados UnidosDonald TrumpIrán
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
