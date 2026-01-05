Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump advierte a las autoridades venezolanas de un segundo ataque “si no se portan bien”

El presidente de Estados Unidos mantiene contacto con nombrada mandataria venezolana Delcy Rodríguez

5 de enero de 2026 - 10:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sobre la posibilidad de que pueda haber en un momento dado tropas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela, aunque solo sea como misión de paz, el republicano consideró que “depende de lo que suceda y depende un poco de la nueva Administración, por así decirlo.” (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que si las autoridades venezolanas “no se portan bien” habrá un segundo ataque dentro de Venezuela, después de la operación que detuvo y depuso a Nicolás Maduro.

RELACIONADAS

Trump aseguró de regreso a la Casa Blanca que están en contacto con la recién nombrada presidenta Delcy Rodríguez y que tienen canales de comunicación con Caracas.

“Seguimos preparados (para un segundo ataque)”, explicó a los medios a bordo del Air Force One Trump.

Al ser preguntado sobre si en la actual situación -con Maduro en una prisión estadounidense y Rodríguez al mando del Gobierno- ese segundo ataque está descartado, Trump fue tajante: “no, no lo está. Si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque”.

Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela el sábado para “capturar” al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.Reggie Carrera observa los daños en la casa de su amigo Jesús Linares, quien dice que fue alcanzada durante las operaciones militares en Catia La Mar.
1 / 18 | Venezuela enfrenta las secuelas del ataque para capturar a Nicolás Maduro. Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. - Matias Delacroix

Sobre la posibilidad de que pueda haber en un momento dado tropas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela, aunque solo sea como misión de paz, el republicano consideró que “depende de lo que suceda y depende un poco de la nueva Administración, por así decirlo.”

Al comentar sobre la réplica dada ayer por Rodríguez, que en un discurso televisado condenó con dureza el ataque estadounidense y calificó la operación contra Maduro de “secuestro”, Trump se limitó a que el vocablo empleado por la presidenta interina venezolana “no es un término inapropiado”.

Breaking NewsDonald TrumpVenezuelaEstados UnidosNicolás Maduro
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
