Donald Trump advierte a las autoridades venezolanas de un segundo ataque “si no se portan bien”

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que si las autoridades venezolanas “no se portan bien” habrá un segundo ataque dentro de Venezuela, después de la operación que detuvo y depuso a Nicolás Maduro.

Trump aseguró de regreso a la Casa Blanca que están en contacto con la recién nombrada presidenta Delcy Rodríguez y que tienen canales de comunicación con Caracas.

“Seguimos preparados (para un segundo ataque)”, explicó a los medios a bordo del Air Force One Trump.

Al ser preguntado sobre si en la actual situación -con Maduro en una prisión estadounidense y Rodríguez al mando del Gobierno- ese segundo ataque está descartado, Trump fue tajante: “no, no lo está. Si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque”.

Sobre la posibilidad de que pueda haber en un momento dado tropas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela, aunque solo sea como misión de paz, el republicano consideró que “depende de lo que suceda y depende un poco de la nueva Administración, por así decirlo.”