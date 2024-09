Donald Trump busca vincular a Kamala Harris con la inmigración no autorizada durante evento en Wisconsin

Trump espera que la frustración por la inmigración no autorizada se traduzca en apoyo electoral a su favor en Wisconsin y otros estados políticamente oscilantes cuyos votos son decisivos. El candidato republicano ha dicho que las personas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México “envenenan la sangre del país” y ha prometido organizar la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos si gana las elecciones de noviembre. Y las encuestas muestran que los estadounidenses creen que Trump haría un mejor trabajo que Harris en materia de inmigración.

Trump pasó de un tema a otro con tanta rapidez que a veces resultaba difícil mantenerse al tanto. Mencionó los dos atentados en su contra y culpó al Servicio Secreto de Estados Unidos por no poder celebrar un gran mitin al aire libre y tener que realizar un acto en un espacio cerrado más pequeño. Pero también habló del cambio climático, del padre de Harris, de que su cuerpo de playa era mejor que el del presidente Joe Biden y de una mosca que zumbaba cerca de él.

“Me pregunto de dónde habrá salido esa mosca”, dijo. “Hace dos años, no habría tenido una mosca aquí arriba. Las cosas están cambiando rápidamente. Pero no podemos soportarlo más. No podemos soportarlo más”.