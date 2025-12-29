Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Donald Trump dice que Estados Unidos destruyó una “gran instalación” como parte de su campaña contra Venezuela

El presidente indicó que ocurrió la semana pasada

29 de diciembre de 2025 - 12:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (WILL OLIVER / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país destruyó una “gran instalación” la semana pasada como parte de la campaña contra el narcotráfico liderado, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.

“Acabamos de destruir —no sé si lo leyeron o lo vieron— tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo Trump este viernes en una entrevista a un podcast de radio que ha sido recogida este lunes por medios estadounidenses.

El mandatario no especificó la naturaleza de la instalación y hasta el momento su Administración no se ha hecho eco del golpe. De confirmarse, sería el primer ataque terrestre en una campaña antidrogas que hasta ahora se ha desarrollado en aguas internacionales del Caribe.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: