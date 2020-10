Washington, D.C. - Tras la Comisión de Debates Presidenciales anunciar que el próximo encuentro entre Donald Trump y Joe Biden se realizaría de forma virtual, el presidente dijo que se negará a participar porque piensa que es “ridículo”.

El mandatario, quien la semana pasada arrojó positivo a COVID-19, realizó sus expresiones en una entrevista con Fox News.

"No, yo no perderé mi tiempo en un debate virtual, eso no es de lo que se trata un debate. Sentarse detrás de una computadora y hacer un debate es ridículo y luego ellos te cortan cada vez que quieran”, sostuvo Trump.

La Comisión de Debates Presidenciales hizo el anuncio este jueves, una semana antes de que los dos se enfrenten en Miami. Los candidatos “participarán desde lugares remotos separados”, mientras que los participantes y el moderador permanecerán en Miami, anunció el organismo no partidista.

Luego de su diagnóstico de COVID-19 el mandatario afirmó que estaba ansioso por debatir ante Biden en Miami, agregando: “¡Será genial!”.

El demócrata, por su parte, dijo que él y Trump “no deberían tener un debate” mientras el presidente siga siendo positivo al virus.

El exvicepresidente dijo a los reporteros en Pensilvania que estaba “esperando poder debatirlo”, pero “tendremos que seguir pautas muy estrictas”.