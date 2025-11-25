Opinión
25 de noviembre de 2025
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump está planeando mantener una llamada telefónica con Nicolás Maduro

La conversación aún está en “fase de planificación”, informó el medio Axios

25 de noviembre de 2025 - 9:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico.El gobierno de Estados Unidos aumentó a $50 millones la recompensa por la captura de Maduro y otros 14 líderes que enfrentan un pliego acusatorio federal, en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, por cargos de narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico, entre otros presuntos crímenes.“La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera, ¿oyó?. En el primer barco se baja usted, que aquí la van a esperar las mujeres venezolanas”, agregó.
Donald Trump está planeando mantener una llamada telefónica con Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está planeando mantener una llamada telefónica con el presidente venezolano Nicolás Maduro, según informó este lunes el medio digital Axios citando fuentes anónimas de la administración estadounidense.

RELACIONADAS

Según estas fuentes, Trump le ha dicho a sus asesores que planea hablar con Maduro, pero que la llamada aún no tiene fecha y está “en fase de planificación”.

“Nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo (a Maduro), en este momento. No diría que nunca vaya a ser así, pero ese no es el plan en este momento”, aseguró a Axios un funcionario estadounidense cercano a las supuestas conversaciones con Caracas.

Nueva advertencia de Maduro: “La agresión a Venezuela sería el inicio de una guerra catastrófica”

Nueva advertencia de Maduro: “La agresión a Venezuela sería el inicio de una guerra catastrófica”

Así se expresó el presidente venezolano en medio de la creciente tensión con Estados Unidos.

Esta información llega después de que medios reportarán que la campaña de presión -que incluye un enorme despliegue militar en el Caribe desde este verano- de la Casa Blanca sobre el gobierno de Maduro haya entrado en una supuesta nueva fase que incluiría implementar acciones encubiertas.

También llega después de que el Departamento de Estado designara como organización terrorista extranjera (FTO) al Cartel de los Soles, organización de la que se conoce muy poco y que Washington vincula a la cúpula del Ejército y el gobierno venezolano y que asegura que está liderada por Maduro, que afirma que la acusación es infundada.

A su vez, el viernes la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense emitiera un aviso instando a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante la “situación potencialmente peligrosa” derivada del aumento de la actividad militar en la región.

Esto último ha supuesto que varias aerolíneas europeas y americanas hayan cancelado sus correspondencias con el país caribeño.

Un buque de guerra estadounidense lanzamisiles llegó el domingo a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica su presión sobre su homólogo venezolano Nicolás Maduro.El barco era visible el domingo por la mañana frente a Puerto España.La movilización militar estadounidense ha dejado hasta ahora 43 muertos en diez bombardeos a presuntas lanchas con drogas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, según un recuento de la AFP basado en cifras proporcionadas por el gobierno estadounidense.
Un buque de guerra estadounidense lanzamisiles llegó el domingo a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica su presión sobre su homólogo venezolano Nicolás Maduro.
Donald Trump, Venezuela, Nicolás Maduro, Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
