Donald Trump habla de ataques a periodistas y dice que no debería haber dejado la Casa Blanca

“Tengo este pedazo de vidrio aquí”, dijo. “Pero todo lo que tenemos realmente aquí son las noticias falsas. Y para alcanzarme, alguien tendría que disparar y atravesar a la prensa falsa. Y eso no me molestaría tanto”.

“La declaración del presidente sobre la colocación del vidrio protector no tiene nada que ver con que se dañe a los medios de comunicación, ni a ninguna otra cosa” , dijo en un comunicado el portavoz de la campaña, Steven Cheung. En cambio, apuntó que Trump dejó entrever que los reporteros estaban en “gran peligro ellos mismos, y también deberían haber tenido un cristal protector. No puede haber otra interpretación de lo que se dijo. ¡Realmente él estaba cuidando el bienestar de ellos, mucho más que el suyo propio!”.

Las declaraciones de Trump en Pensilvania no estaban planeadas, según una persona al tanto de ellas, quien hizo notar que el candidato republicano es conocido por improvisar. Aunque no estaba claro exactamente qué había impulsado a Trump a salirse del guion, su equipo de campaña había emitido un memorando más temprano en el día en el que criticó nuevas encuestas del New York Times que nuevamente mostraron que la contienda estaba extremadamente reñida en los siete estados más disputados.

El aspirante republicano ha estado frustrado porque la campaña sigue enfrascada en una lucha cerrada hasta el final . Piensa que Harris es una oponente indigna de él, y no puede entender por qué no está dominando las encuestas, dijo un republicano al tanto de la dinámica de la campaña que, al igual que otros, pidió guardar el anonimato para poder declarar acerca de ello.

La vicepresidenta dijo que confía en el recuento de votos próximo, y alentó a los electores, “en particular a las personas que aún no han sufragado, a no caer en esta táctica, que creo que incluye sugerirle a las personas que, si votan, su voto no importará”.