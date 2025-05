Donald Trump publica lista de “jurisdicciones santuario” para presionarlas

El departamento publicó el jueves una lista de las jurisdicciones, y señaló que cada una recibirá una notificación formal de que el gobierno ha determinado que no cumplen y si se cree que están violando alguna ley penal federal. La lista fue publicada en el sitio web del DHS (siglas en inglés del departamento).

El gobierno de Trump ha apuntado repetidamente a comunidades, estados y jurisdicciones que, según dice, no están haciendo lo suficiente para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en sus intentos por cumplir las promesas de campaña del mandatario de expulsar a millones de personas que se encuentran en el país sin permiso.

No existe una definición específica ni jurídica de lo que constituye una “jurisdicción santuario”. A menudo el término se usa para referirse a agencias policiales, estados o comunidades que no cooperan en el control de la inmigración no autorizada.