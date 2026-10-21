Donald Trump se encara con otro periodista: “¡Cállate! ¿Qué te pasa, eres un enfermo?”

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró este martes su enojo con un periodista al que mandó callar mientras el reportero trataba de plantearle con insistencia una pregunta en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

“¡Cállate!¡Cállate! ¿Qué te pasa, eres un enfermo?”, le espetó el presidente a Andrew Feinberg, corresponsal de la Casa Blanca para el diario británico The Independent.

Feinberg, con el que Trump se mostró cortante en varias momentos del intercambio con periodistas en el Despacho Oval, estaba alzando la voz sobre la de otro reportero para formular su pregunta cuando el republicano le exigió que se callara.

“No sé quién demonios eres, pero más te vale tener cuidado”, le dijo el mandatario en otro momento durante el encuentro con los medios.

El presidente estadounidense se ha encarado en varias ocasiones con periodistas -especialmente con reporteras mujeres- durante este segundo mandato que arrancó en enero de 2025.

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En noviembre de 2025 le dijo “cállate, cerdita” a la periodista de Bloomberg Catherine Lucey cuando le preguntó, a bordo del avión presidencial Air Force One, por el caso del pederasta Jeffrey Epstein,

Mientras, en mayo de este año llamó “tonta” a Akayla Gardner, de MS NOW, cuando la periodista le preguntó por el sobrecoste de las obras para construir un gran salón de baile en la Casa Blanca.

En noviembre del año anterior también calificó de “periodista terrible” a Mary Bruce, de ABC News, después de que esta preguntara en la Casa Blanca al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, por el asesinato del opositor y periodista Jamal Khashoggi.