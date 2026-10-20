Casa Blanca vuelve a vetar a la CNN de viajar con Donald Trump en el Air Force One

1 / 11 De $200 a $700 millones: las fortunas de los 10 miembros más ricos del Capitolio federal

Seis republicanos y cuatro demócratas encabezan la lista de los más adinerados, de los que cinco legisladores se juegan su renovación el 3 de noviembre, dos lo harán en las elecciones de 2030 y tres han anunciado ya su retirada y no volverán al Capitolio.

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