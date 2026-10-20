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Casa Blanca vuelve a vetar a la CNN de viajar con Donald Trump en el Air Force One

En un comunicado, la cadena noticiosa denunció que esta exclusión rompe con una “tradición de décadas”

20 de octubre de 2026 - 12:40 PM

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Trump intentó en septiembre impedir el acceso al complejo de la Casa Blanca a los periodistas de CNN, MS NOW y Politico, descontento con la cobertura de su Administración y tras acusarlos de difundir “noticias falsas”. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Casa Blanca volvió a impedir este martes que un equipo de la cadena CNN viajara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a bordo del avión presidencial Air Force One, en medio de la ofensiva del republicano contra algunos medios críticos.

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La CNN tenía asignada la cobertura del viaje de campaña del mandatario a Carolina del Norte conforme al sistema de turnos de las principales cadenas del país para integrar el grupo reducido de periodistas que acompaña al presidente, conocido como ‘pool’, pero la Casa Blanca le impidió participar.

En un comunicado, la cadena denunció que esta exclusión rompe con una “tradición de décadas” y advirtió de que emprenderá acciones legales si la Casa Blanca “continúa impidiendo” que sus equipos informativos cubran las actividades del presidente.

Seis republicanos y cuatro demócratas encabezan la lista de los más adinerados, de los que cinco legisladores se juegan su renovación el 3 de noviembre, dos lo harán en las elecciones de 2030 y tres han anunciado ya su retirada y no volverán al Capitolio.Jefferson Shreve: miembro republicano de la Cámara de Representantes por Indiana con una fortuna de $715. 2 millones procedente de la empresa de almacenamiento Storage Express, la cual vendió en 2022.-April McClain Delaney: miembro demócrata de la Cámara de Representantes por Maryland, abogada y exfuncionaria del Departamento de Comercio, cierra la lista de los más ricos con $199.1 millones.
1 / 11 | De $200 a $700 millones: las fortunas de los 10 miembros más ricos del Capitolio federal. Seis republicanos y cuatro demócratas encabezan la lista de los más adinerados, de los que cinco legisladores se juegan su renovación el 3 de noviembre, dos lo harán en las elecciones de 2030 y tres han anunciado ya su retirada y no volverán al Capitolio. - teresa.canino@gfrmedia.com

“Estos intentos de tomar represalias y discriminar a CNN en función del contenido de su cobertura informativa son erróneos, contraproducentes e ilegales”, escribió Ted Boutrous, asesor jurídico externo de CNN, en una carta dirigida al Departamento de Justicia.

Trump intentó en septiembre impedir el acceso al complejo de la Casa Blanca a los periodistas de CNN, MS NOW y Politico, descontento con la cobertura de su Administración y tras acusarlos de difundir “noticias falsas”.

La cena de Estado convocada por Trump en honor al presidente de China, Xi Jingping, estuvo cargada de famosos, gigantes de la tecnología y multimillonarios destacados en Estados Unidos. Xi y su esposa Peng Liyuan llegaron a Casa Blanca a bordo de una limusina presidencial china Hongqi N701.La visita de Estado de tres días de Xi es la primera que realiza a Washington en 11 años.
1 / 14 | La exclusiva cena de Trump y Xi Jinping que reunió a multimillonarios influyentes. La cena de Estado convocada por Trump en honor al presidente de China, Xi Jingping, estuvo cargada de famosos, gigantes de la tecnología y multimillonarios destacados en Estados Unidos. - Yuri Gripas - Pool via CNP / POOL

Los tres medios presentaron una demanda en la que alegaron que el Gobierno vulneraba la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa.

Un juez federal ordenó restituirles el acceso al complejo, una medida que se hizo efectiva, aunque la Casa Blanca sigue excluyendo a CNN de los viajes del mandatario.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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