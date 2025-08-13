Donald Trump visitará el Kennedy Center para el anuncio de los homenajeados

Washington — El presidente Donald Trump tiene previsto hacer un anuncio el miércoles en el Kennedy Center, donde se revelarán los homenajeados de este año para su premio anual.

Trump evitó los Kennedy Center Honors durante su primer mandato después de que los artistas dijeran que no asistirían en protesta. Este año, el presidente republicano ha asumido el cargo de nuevo presidente del Kennedy Center y despidió a la junta de fideicomisarios, a la que reemplazó con leales.

En una publicación de Truth Social el martes, Trump se burló de un cambio de nombre para el centro, formalmente el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, y dijo que sería restaurado a su antigua gloria.

“GREAT Nominees for the TRUMP/KENNEDY CENTER, whoops, I mean, KENNEDY CENTER, AWARDS,” escribió Trump. Dijo que se estaba trabajando en el sitio que lo “devolvería al NIVEL SUPERIOR absoluto de lujo, glamour y entretenimiento”.

“¡Había caído en tiempos difíciles, físicamente, PERO PRONTO ESTARÁ HACIENDO UN GRAN REGRESO!”, escribió.

No está claro cómo fueron elegidos los homenajeados de este año, aunque Trump había indicado que quería un papel más activo. Históricamente, un comité asesor bipartidista selecciona a los destinatarios, que a lo largo de los años han abarcado desde George Balanchine y Tom Hanks hasta Aretha Franklin y Stephen Sondheim. Un mensaje enviado a la oficina de prensa del Kennedy Center preguntando cómo fueron seleccionados los homenajeados de este año no fue devuelto el martes.

El Kennedy Center sí publicó esto en las redes sociales, sin embargo: “Próximamente... Un ícono de la música country, un inglés, una banda de rock de la ciudad de Nueva York, una reina del baile y un actor multimillonario entran en la Ópera del Kennedy Center...”

En el pasado, Trump ha insinuado la idea de otorgar el estatus de Kennedy Center Honors al cantautor Paul Anka y al actor Sylvester Stallone, uno de los tres actores que Trump nombró como embajadores de Hollywood a principios de este año. Se suponía que Anka interpretaría “My Way” en la primera toma de posesión de Trump y se retiró en el último momento.

Los Kennedy Center Honors se establecieron en 1978 y se han entregado a una amplia gama de artistas. Hasta el primer mandato de Trump, los presidentes de los dos principales partidos políticos tradicionalmente asistían a la ceremonia anual, incluso cuando no estaban de acuerdo políticamente con un destinatario determinado.

Liberales prominentes como Barbra Streisand y Warren Beatty fueron honrados durante la administración del republicano George W. Bush, y un destacado conservador, Charlton Heston, fue festejado durante la administración del demócrata Bill Clinton.

En 2017, después de que el homenajeado Norman Lear declarara que no asistiría a una celebración en la Casa Blanca en protesta por los recortes propuestos por Trump a la financiación federal de las artes, Trump y la primera dama Melania Trump decidieron saltarse el evento del Kennedy Center y permanecieron alejados durante su primer mandato. Los homenajeados durante ese tiempo incluyeron a críticos de Trump como Cher, Lin-Manuel Miranda y Sally Field.

Desde que asumió el cargo por segunda vez, Trump ha adoptado una postura mucho más enérgica sobre el Kennedy Center y se ha insertado en su gobierno. Además de nombrarse a sí mismo presidente y rehacer la junta, también ha indicado que tomaría decisiones con respecto a la programación en el centro y se comprometió a poner fin a los eventos con artistas en drag.

Los pasos han provocado más críticas de algunos artistas. En marzo, los productores de “Hamilton” se retiraron de la puesta en escena del exitoso musical de Broadway en 2026, citando la agresiva toma de posesión de Trump del liderazgo de la institución. Otros artistas que cancelaron eventos incluyen a la actriz Issa Rae, la cantante Rhiannon Giddens y la autora Louise Penny.

Los republicanos de la Cámara de Representantes han presentado una enmienda a un proyecto de ley de gastos que renombraría la ópera del Kennedy Center en honor a Melania Trump. Maria Shriver, sobrina del fallecido presidente Kennedy, demócrata, ha criticado como “insano” una propuesta separada de la Cámara de Representantes para renombrar el centro en honor a Trump.