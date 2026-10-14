El debut de Katie Zacharia muestra riesgos y posibilidades del cargo de portavoz de la Casa Blanca

La nueva secretaria de prensa del presidente Donald Trump subió al estrado, con la mirada de una sala repleta de periodistas —y de gran parte de su público— fija en ella. Esbozó una amplia sonrisa ante aquel mar de rostros, unos inquisitivos y otros amistosos. Con ello, Katie Zacharia entró en directo y se convirtió en la voz oficial de la persona más poderosa del mundo.

Catorce minutos y solo tres preguntas más tarde, ya había terminado. A posteriori, quedó claro que la excomentarista de Newsmax había conseguido al menos una cosa: había devuelto el carácter “breve” a la rueda de prensa.

En su debut el martes, Zacharia mantuvo la mirada baja y, a menudo, leyó directamente de un guion. Hizo una pausa y esbozó una sonrisa al pronunciar las palabras “Departamento de Guerra”. Se atascó al responder a una pregunta sobre su trayectoria y confundió los términos “marido” y “presidente”. Las pocas preguntas que respondió no eran polémicas y procedían de medios de comunicación que se han mostrado favorables al presidente republicano. En resumen: no causó una impresión memorable —o, al menos, según dicen algunos, no la que probablemente ella hubiera deseado—.

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Este no sería un trabajo fácil bajo ninguna circunstancia. Trump suele actuar como su propio portavoz. Y su hostilidad hacia los medios de comunicación ha generado una nueva fuente de tensión. Zacharia está descubriendo, desde el primer día, que ella también estará bajo una vigilancia constante. Algunos —incluidos unos cuantos que han estado en su lugar— no creen que le haya ido del todo bien.

En tiempos de fragmentación, en medio de un tumulto mediático nacional inimaginable hace tan solo unas décadas, ¿cuál es la forma adecuada de abordar un trabajo como este? ¿Cómo se puede hablar con eficacia cuando tu jefe interviene con tanta frecuencia que acapara la actualidad varias veces al día —y a veces hasta bien entrada la noche— con comentarios provocadores, inesperados y, en ocasiones, incendiarios?

Por un lado, te das cuenta de para quién trabajas: no para tu público de millones, sino para tu público de una sola persona, y de la necesidad absoluta de contar con su aprobación.

“Puedo seguir haciendo lo que ya hacía fuera, que era intentar potenciar, multiplicar y ampliar la increíble agenda del presidente Trump para el pueblo estadounidense”, afirmó Zacharia. En ningún momento mencionó la tarea de difundir información veraz entre los estadounidenses.

El cargo de secretario de prensa ha tenido muchas facetas

A lo largo de las casi diez décadas transcurridas desde que el antiguo periodista George E. Akerson debutara, tanto a título personal como en representación de su oficina, como secretario de prensa de Herbert Hoover en 1929, el cargo ha desempeñado múltiples funciones: difundir información, dar visibilidad a las políticas, enfrentarse a los periodistas, proteger la reputación presidencial y, en ocasiones, ser el artífice de la confusión.

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Bajo el mandato de Trump y, hasta ahora, de su jefa de prensa durante su segundo mandato —Karoline Leavitt, que dimitió en agosto—, el cargo ha consistido principalmente en actuar como un obstáculo inquebrantable frente a una fuerza irresistible y, a ojos de Trump, en ocasiones traicionera.

Leavitt llegó a conocer bien este terreno durante los 17 meses que ocupó el cargo. Adoptó una actitud sonriente pero combativa frente a una prensa que era objeto de críticas cada vez más frecuentes por parte de Trump por su cobertura —y que fue mencionada en al menos una demanda relacionada con el acceso de los medios a la Casa Blanca—. No dudaba en poner freno a lo que consideraba parcialidad mediática. “Qué pregunta más estúpida”, le dijo a un periodista en una rueda de prensa el año pasado.

Trump, a las puertas de la Casa Blanca el martes, poco después de la rueda de prensa de Zacharia, calificó su debut de “excelente”. Ella se encontraba detrás de él en ese momento.

Otras primeras valoraciones fueron más críticas. MS NOW citó a un funcionario anónimo de la Casa Blanca que dijo sobre la actuación: “Tiene que mejorar mucho y rápido; si no, batirá el récord de Scaramucci”. Anthony Scaramucci, uno de los primeros directores de comunicación de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, permaneció 11 días en el cargo en 2017. Scaramucci declaró el martes por la tarde en X: “Espero que lo consiga”.

La exportavoz de Joe Biden, Jen Psaki, que ahora presenta un programa en MS NOW, lo expresó de forma más concisa en una publicación en X: “Bueno, esa rueda de prensa fue básicamente un sketch de SNL… salvo que no lo era”.

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Habla bien de Trump, pero responde a pocas preguntas

Aunque la intervención de Zacharia —y, por supuesto, eso es lo que es cualquier rueda de prensa— puede que haya resultado un poco accidentada para algunos, también careció en gran medida de contenido, salvo por la noticia que ella misma dio a conocer sobre el hecho de que la Casa Blanca hubiera pedido a la embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, que dimitiera, cosa que esta hizo de inmediato.

Como era de esperar, al igual que Leavitt antes que ella, Zacharia dedicó gran parte de su monólogo inicial a elogiar a Trump y a ofrecer un resumen al estilo “hasta ahora” sobre las prioridades de su segundo mandato y los logros alcanzados hasta la fecha. Entre los temas tratados figuraban una “economía en auge”, “su histórico auge en la producción energética” y “una excelente relación con Venezuela”.

También le gustaban los superlativos, un rasgo que seguramente encontrará eco en un presidente cuyas declaraciones suelen ser igual de grandilocuentes, si no más: “El presidente Trump está trabajando para garantizar la seguridad del hemisferio occidental durante los próximos siglos”.

Sin embargo, a la hora de responder a las preguntas, se mostró francamente escueta. Permitió que intervinieran tres periodistas y luego respondió a una más mientras se disponía a marcharse. Los tres a los que se les concedió la palabra durante la rueda de prensa fueron Breitbart, Fox News y el Daily Mail, medios que se han mostrado favorables a Trump en mayor o menor medida a lo largo de sus dos mandatos. Además, afirmó que continuaría con la política de Leavitt de incorporar a los “nuevos medios”, lo que a menudo ha significado incluir a medios más favorables a Trump.

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“Nos encantan los nuevos medios y queremos poder sacarle partido”, afirmó. En la actualidad, tres importantes medios de comunicación —CNN, MS NOW y Politico— luchan por recuperar el acceso a la Casa Blanca después de que Trump los expulsara el mes pasado, alegando que no le gustaba su cobertura y tachándola de “noticias falsas”.