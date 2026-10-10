Trump elige a Katie Zacharia como nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump anunció el viernes que Katie Zacharia, asesora de comunicaciones de su compañía de medios, sucederá a Karoline Leavitt como secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Trump dio a conocer su selección de Zacharia en su plataforma Truth Social, donde suele hacer anuncios políticos y oficiales. Zacharia es comentarista conservadora de Trump Media & Technology Group, que opera la red social.

Al nombrar a Zacharia, Trump la describió como “una partidaria leal y brillante, desde el principio”.

En una publicación en redes sociales, Zacharia agradeció a Trump y lo calificó como el “honor de toda una vida”. Añadió que el liderazgo de Trump es “una bendición para este país”.

“El trabajo que tenemos por delante es continuar ofreciendo resultados sólidos para nuestro País y comunicar al pueblo estadounidense los grandes triunfos que esta Administración logra todos los días”, escribió en X.

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Zacharia trabajó brevemente como portavoz del Departamento de Seguridad Nacional a principios de este año y ha sido comentarista de Fox News y Newsmax. Trump dijo que Zacharia había participado en sus campañas presidenciales, particularmente en estados de voto oscilante.

Una solicitud de comentarios enviada a Zacharia no recibió respuesta de inmediato. Un perfil de LinkedIn indicaba que obtuvo un grado en Derecho de la Universidad de Pepperdine.

Leavitt anunció su salida el 12 de agosto y dejó el cargo el 27 de agosto.

Se desempeñará como colaboradora en pantalla de Fox News Channel a partir del 1 de noviembre, informó la cadena el lunes.