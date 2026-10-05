Karoline Leavitt, exsecretaria de prensa de Donald Trump, ahora será colaboradora de Fox News
Su participación en el canal comenzará a partir del 1 de noviembre
5 de octubre de 2026 - 11:46 AM
5 de octubre de 2026 - 11:46 AM
La exportavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha dado un nuevo giro a su carrera: se incorpora a Fox News.
Leavitt colaborará en los programas a partir del 1 de noviembre, según informó la cadena este lunes.
“La experiencia de primera mano de Karoline en la Casa Blanca y en la campaña presidencial le proporciona una visión única del panorama político actual”, afirmó la directora general de la cadena, Suzanne Scott.
Por su parte, Leavitt, en la misma declaración, afirmó que esperaba “aportar mi perspectiva única, fruto de mi experiencia como secretaria de prensa de la Casa Blanca, junto con la misma energía y franqueza que caracterizaron mi mandato, a los millones de espectadores de Fox en todas sus plataformas”.
Leavitt, que ahora tiene 29 años, fue la persona más joven en ocupar el cargo de secretaria de prensa. Cuando dejó el cargo a finales de agosto, el presidente Donald Trump la describió como una de sus “colaboradoras de mayor confianza”.
Leavitt no es el primer secretario de prensa de la Casa Blanca que se une a Fox. Kayleigh McEnany se incorporó en 2021 y sigue trabajando en la cadena.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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