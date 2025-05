El Pentágono ordena retirar libros sobre diversidad, antirracismo y género de bibliotecas militares

The Associated Press obtuvo una copia del memorando, firmado el viernes por Timothy Dill, quien desempeña la función de subsecretario de defensa para el personal.

Los materiales educativos en las bibliotecas “que promueven conceptos divisivos e ideología de género son incompatibles con la misión principal del Departamento”, se afirma en el memorando, y se añade que los líderes de éste deben “identificar rápidamente” los libros que no son compatibles con esa misión y apartarlos antes del 21 de mayo.

Para entonces, según el memorando, se proporcionará orientación adicional sobre cómo depurar esa lista inicial, establecer qué debe ser eliminado y “determinar una disposición final apropiada” para esos materiales. No se especifica qué sucederá con los libros o si serán almacenados o destruidos.

La purga de la Academia Naval llevó a eliminar libros sobre el Holocausto, historias de feminismo, derechos civiles y racismo, y la famosa autobiografía de Maya Angelou, “I Know Why the Caged Bird Sings” (“Sé por qué canta el pájaro enjaulado”), de acuerdo con la lista de 381 libros que han sido retirados de su biblioteca.