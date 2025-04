Pentágono investigará uso de aplicación Signal por el secretario de Defensa para planear ataque en Yemen

La revisión también examinará el uso de la aplicación encriptada de acceso público por parte de otros funcionarios de defensa, la cual no puede manejar material clasificado y no forma parte de la red de comunicaciones seguras del Departamento de Defensa .

El uso de la aplicación por parte de Hegseth salió a la luz cuando un periodista, Jeffrey Goldberg de The Atlantic, fue añadido a una cadena de mensajes de Signal por el asesor de seguridad nacional Mike Waltz. La cadena incluía a Hegseth, al vicepresidente JD Vance , al secretario de Estado Marco Rubio, a la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard y a otros, reunidos para discutir operaciones militares contra los hutíes respaldados por Irán .

Hegseth y otros miembros del gobierno están obligados por ley a archivar sus conversaciones oficiales, y no está claro si se enviaron copias de las discusiones a un correo electrónico oficial para que pudieran ser capturadas permanentemente para el mantenimiento de registros federales.

Tanto los funcionarios militares actuales como los anteriores han dicho que el nivel de detalle compartido por Hegseth en Signal probablemente habría sido clasificado. La administración Trump ha insistido en que no se compartió información clasificada.

Han surgido llamados para destituir a Waltz, pero hasta ahora Trump lo ha defendido. Pero el jueves, Trump despidió a varios miembros del personal del Consejo de Seguridad Nacional, después de considerarlos no lo suficientemente leales, según funcionarios que hablaron con The Associated Press.