El senador Roger Wicker, presidente republicano del comité, y el senador Jack Reed, el principal demócrata, firmaron una carta dirigida al inspector general interino del Departamento de Defensa para solicitar una investigación sobre el posible “uso de redes no clasificadas para discutir información sensible y clasificada, así como el intercambio de dicha información con aquellos que no tienen la autorización adecuada ni la necesidad de saber”.