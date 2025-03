Un simple “fallo”: Donald Trump minimiza el uso de Signal por su equipo de seguridad para plan militar

Pero el uso de la aplicación de mensajería Signal para hablar de una operación sensible ha hecho que el gobierno sea objeto de críticas devastadoras por parte de los legisladores demócratas , quienes expresaron su indignación por la insistencia de la Casa Blanca y de altos funcionarios del gobierno de que no se compartió información clasificada. Los altos funcionarios del gobierno no han logrado explicar por qué se utilizó una aplicación de acceso público para discutir un asunto tan delicado.

Primeros comentarios públicos de Waltz

“A él en particular, nunca lo he conocido, no lo conozco y nunca me he comunicado con él”, declaró Waltz.