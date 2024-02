El robo de una tarjeta de memoria con imágenes macabras lleva a un juicio por dos asesinatos en Alaska

Según las autoridades, Henry era la víctima cuya muerte se grabó en el TownePlace Suites by Marriott, un hotel en el centro de Anchorage. Smith estuvo alojado allí del 2 de septiembre al 4 de septiembre de 2019. Las primeras imágenes que muestran su cuerpo llevan marcadores de tiempo que las sitúan en torno a la 1:00 a.m. del 4 de septiembre, según la policía.

La familia de Henry no ha hablado públicamente sobre su muerte, y los esfuerzos por contactar con familiares no han tenido éxito. La familia de Abouchuk no respondió a mensajes de The Associated Press.