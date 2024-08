El Servicio Secreto aprueba plan para proteger a Donald Trump con vidrio blindado en sus mítines

Washington - El Servicio Secreto de Estados Unidos ha aprobado un plan para incrementar la seguridad del exmandatario y candidato republicano Donald Trump (2017-2021) que incluye el uso de pantallas de vidrio blindadas en sus mítines, indicó este jueves el diario The Washington Post.

Trump no ha aparecido en un acto electoral al aire libre desde ese día.

The Washington Post añadió que el Servicio Secreto también agregará a su dispositivo de seguridad otros recursos que normalmente no se contemplan para los candidatos presidenciales. Su fuente del Servicio Secreto no entró en detalles, pero según el diario esas medidas podrían incluir el uso de drones.