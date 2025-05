Los demócratas en el estado indeciso dijeron que los comentarios de Musk muestran que un esfuerzo liderado por el partido en las elecciones de esta primavera, denominado “People vs. Musk”, tuvo éxito en hacer que Musk y su dinero fueran “tóxicos”.

Brandon Scholz, un estratega republicano retirado de larga data en el estado, dijo que al menos en Wisconsin, “después de esa carrera judicial, merece ser etiquetado como tóxico”. Pero eso no significa que Musk no pueda gastar dinero en carreras en el estado y a nivel nacional nuevamente, especialmente si los riesgos son altos y su dinero podría marcar la diferencia, dijo Scholz.

“¿Trae consigo mucho equipaje? Posiblemente”, dijo Scholz. “Pero con el tiempo, tal vez no tanto”.

Pero su aparición, y el dinero, no funcionaron. El candidato que Musk apoyó perdió el condado de Brown, donde se encuentra Green Bay, por 3 puntos porcentuales, y luego perdió a nivel estatal por más del triple de ese margen.

“No me creo nada de eso, en primer lugar”, dijo Pocan. “Esto solo significa que se dan cuenta de lo tóxico que es Elon Musk y el trabajo que hizo a través de DOGE”.

America PAC gastó al menos $6 millones en proveedores que enviaron encuestadores puerta a puerta en todo el estado, según la Wisconsin Democracy Campaign, no partidista. Fue una repetición de lo que el grupo hizo el otoño pasado en los siete estados de batalla presidencial más competitivos, incluido Wisconsin, que fueron llevados por Trump. Además de sus contribuciones políticas, Musk pagó a tres votantes individuales $1 millón cada uno por firmar una petición en un esfuerzo por aumentar la participación.

Taylor pareció estar adoptando un enfoque similar a su campaña que el candidato respaldado por los demócratas que ganó este año. “Mi campaña va a ser una campaña sobre la gente de este estado”, dijo a The Associated Press, “no sobre multimillonarios, no sobre los más poderosos”.