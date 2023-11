Tampa, Florida.- La pasión y dedicación que le pone a su labor, así como la sensibilidad para manejar situaciones de emergencia y delicadas, son los sellos que destacan a la veterana comunicadora puertorriqueña Arelys Escalera, atributos que utiliza constantemente desde su puesto como enlace con la comunidad del gobierno del Condado de Piniellas en el área de Tampa.

Escalera, quien vive en el estado de Florida desde 2004, trabaja desde las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia del condado de Pinellas. El día que El Nuevo Día acudió a entrevistarla en su espacio de labores, todo lucía tranquilo, sin la urgencia de un día típico de emergencia, lo que le permitió mostrar cómo se coordina la información que se lleva a todos los residentes del condado, compuesto por 27 ciudades, incluyendo a la gran población hispana que reside aquí. Cuando surge una emergencia, ya sea por el paso de un huracán o relacionada a temas de salud, el moderno centro del condado se convierte en el cuartel general y punto de enlace para las instrucciones que se brinda al personal de emergencia y para la información que se ofrece a la comunidad.

“Nosotros llevamos todo tipo de información que es relevante para la seguridad en caso de una emergencia, ya sea un desastre natural o cualquier otro tipo de situación que ponga en peligro la vida de nuestros residentes. Aunque hemos trabajado con el tema de huracanes, que han tenido potencial de afectarnos o nos han impactado directamente como el huracán Ian, otro ejemplo que tengo es durante la pandemia de Covid-19 que trabajamos arduamente con nuestra población, manteniéndolos educados con estrategias y medidas a tomar para mantenerse saludables y seguros”, indicó Escalera, quien ya cumplió seis años en estas funciones.

Escalera destacó que no solo trabaja con la población puertorriqueña, que sigue creciendo en el área, sino con las comunidades que tienen poco conocimiento del lenguaje inglés en general. “Somos básicamente la península, dentro de la península de la Florida y hemos visto un crecimiento muy grande de la comunidad hispana, que es muy diversa”, explicó al añadir que en su mayoría se compone de puertorriqueños, dominicanos, cubanos y mexicanos, entre otros.

“Poder llevarles información en español, es algo invaluable para nosotros. El yo ser ese enlace con la comunidad, orientarlos con la información precisa para que se tomen las medidas para salvaguardar sus vidas, no tiene precio”, remarcó la mujer quien usualmente es la cara que aparece en televisión en los reportes a la comunidad hispana, así como en conferencias de prensa, charlas y orientaciones a la comunidad.

Arelys Escalera en medio del centro de mando unificado para emergencias del Condado de Piniellas. (Juan Manuel Barrero Bueno)

Larga carrera en los medios

Egresada de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico (hoy Facultad de Comunicación e Información) , Escalera inició su trayectoria profesional en medios de radio y televisión en la Isla como Wapa Radio, Notiuno y Teleonce. También trabajó como oficial de Prensa de La Fortaleza bajo el gobierno de Pedro Rosselló entre 1996 a 1999.

No fue hasta recibir una oferta para trabajar como directora adjunta de comunicaciones en la campaña presidencial del candidato demócrata John Kerry y el aspirante a la vicepresidencia, John Edwards, que Escalera decide mudarse a Florida.

“Imagínate, para una persona que trabaja en comunicaciones, eso era un proyecto asombroso que me llenó de entusiasmo. Así fue que Wilfred y yo nos mudamos para Florida en el 2004″, dijo Mercado, refiriéndose a su esposo Wilfred Benítez.

Mercado dice que siempre tuvo interés en trabajar en proyectos comunitarios y del gobierno, pero como a toda persona que se muda a Estados Unidos “me tocó trabajar en muchísimas cosas, hasta de fotógrafa en Disney cuando fue necesario, y en la Revista Imagen Florida Central, que se publicó por un tiempo en Orlando”.

Con el boom de la población hispana, particularmente puertorriqueña en la Florida Central, y el establecimiento de nuevos medios de comunicación, a la comunicadora le llegó la oportunidad de trabajar en estaciones televisivas como Telemundo Orlando. Más tarde se convirtió en la productora ejecutiva y editora de un canal de noticias hispano, el Canal InfoMas, de Brighthouse y Bay News 9.

“Ahí tuve oportunidad de compartir más con la comunidad, estar en momentos críticos de emergencia y coordinar con un grupo de periodistas hispanos, muchos de ellos puertorriqueños, transmisiones que se veían en toda la Florida Central, no solo en Orlando”, dijo Escalera, quien se estableció en el condado de Pinellas en el 2010.

Pero reafirmando con su historia, que cuando se cierra una puerta, se abren otras que pueden ser el camino idóneo a seguir, tras el cierre del canal televisivo, le llegó la oportunidad de empezar a trabajar con el gobierno del condado de Pinellas, que es parte de la Bahía de Tampa.

“Aunque no niego que al principio fue difícil enterarme de que el medio televisivo en que trabajaba iba a cerrar, hay que estar abiertos y optimistas ante las oportunidades, pero sobre todo, dispuesto a trabajar fuerte. Vivo súper agradecida del gobierno del condado de Pinellas, porque me han dado la oportunidad de poder servir a nuestra gente, a nuestra comunidad y a las personas que necesitan acceso a la información”, declaró Escalera, quien tuvo que viajar por más de un año por más de tres horas diarias, desde Poinciana, hasta su nueva oficina, cuando obtuvo empleo en esa región. “Pero lo hice con entusiasmo y con energía. Eso era lo que había que hacer y venía feliz en mi carro todos los días”.

“Cuando ella vino a entrevistarse, supimos de inmediato que era la persona idónea para asumir esa posición aquí”, señaló Bárbara Hernández, puertorriqueña que dirige la oficina de Comunicaciones y Mercadeo del gobierno del condado de Pinellas.

Las experiencias de vida de Mercado la han llevado a confirmar que como en todos los ámbitos, hay altas y bajas a través de la vida de las personas, incluyendo quienes migran a Estados Unidos.

“Hay que saber que hay momentos alegres y momentos tristes, pero todo está en la buena voluntad que uno ponga para sobrellevarlo. Especialmente en los momentos de transición, no pierdas el interés por hacer lo que quieres, lo que es tu pasión, aunque eso no llegue de inmediato. Y sobre todo, a nuestra gente, que no le tengan miedo al inglés, hay que echarle ganas, pero sabes que cuando empiezas a hablarlo, tienes la ventaja de que hablas dos idiomas, aunque no sea un inglés perfecto”, afirmó.

Afianzada completamente en la región, Escalera se visualiza viviendo allí de manera permanente. Aunque mantiene lazos con la Isla, tiene a sus padres viviendo muy cerca en esta zona, así como familiares de su esposo.

“Creo que me quedo por acá, me gusta, tenemos muchas amistades, las playas y se vive muy bien acá”. Sin embargo, la nostalgia afloró tan pronto se le preguntó sobre su vínculo con Puerto Rico. “Eso siempre va a estar a flor de piel. Recuerdo hace poco mi llegada a San Juan en un crucero, entrar a esa bahía fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida”, recordó con los ojos humedecidos.

