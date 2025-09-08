Encuesta: crece división entre demócratas y republicanos sobre el capitalismo y el socialismo

Washington— Durante años, los republicanos han menospreciado a sus rivales políticos describiéndolos como socialistas. Pero puede que ese no sea el insulto que alguna vez fue para las bases demócratas, que se han entusiasmado con el socialismo y cada vez más ven el “capitalismo” como una crítica.

Una nueva encuesta de Gallup revela que, si bien los adultos en Estados Unidos en general son más propensos a tener una visión positiva del capitalismo que del socialismo, los demócratas piensan diferente. Según la encuesta, solo el 42% de los demócratas ven el capitalismo de manera favorable, mientras que el 66% tiene una visión positiva del socialismo.

La imagen del capitalismo ha disminuido entre los adultos en Estados Unidos en general desde 2021, según la encuesta, y los resultados muestran un cambio gradual pero persistente en el apoyo de los demócratas a las dos ideologías en los últimos 15 años, con el socialismo en aumento a medida que el capitalismo cae. Los cambios subrayan las profundas divisiones dentro del partido sobre si el apoyo abierto al socialismo perjudicará la capacidad de los demócratas para llegar a los moderados o galvanizar un mayor apoyo de las personas preocupadas por temas como el costo de vida.

Esas tensiones se pusieron de manifiesto a principios de este año cuando Zohran Mamdani, un autodenominado socialista democrático, ganó las primarias demócratas en la contienda por la alcaldía de la ciudad de Nueva York, lo que llevó a algunos demócratas centristas a preocuparse por su impacto en la marca nacional del partido. Mientras tanto, años después de que las campañas presidenciales insurgentes del senador independiente Bernie Sanders pusieran una nueva cara y marca al socialismo, Sanders está atrayendo multitudes masivas con una gira de “lucha contra la oligarquía” que impulsa a los demócratas a adoptar sus ideas mientras buscan un camino de regreso a la viabilidad.

La nueva encuesta, realizada en agosto entre una muestra de 1,094 adultos en Estados Unidos, muestra que tanto los demócratas más jóvenes como los mayores se han entusiasmado ligeramente con el socialismo desde 2010. Pero los demócratas menores de 50 años son mucho menos propensos a ver el capitalismo de manera favorable, mientras que las opiniones de los demócratas de 50 años o más no han cambiado significativamente, según Gallup.

Otras encuestas sugieren que la menguante popularidad del capitalismo refleja una creciente sensación de injusticia económica, en lugar de un rechazo más amplio de un sistema económico. Las opiniones sobre la libre empresa siguen siendo en gran medida positivas, según la nueva encuesta de Gallup, pero las percepciones de las grandes empresas se han agriado desde 2010.

Poco más de la mitad de los adultos en Estados Unidos, el 54%, tiene una visión positiva del capitalismo, según la nueva encuesta, una ligera disminución con respecto al 61% en 2010. Los demócratas han impulsado parte del cambio, pero las opiniones favorables sobre el capitalismo también han disminuido entre los independientes.

El ascenso de Sanders como figura política nacional en la última década también trajo críticas al capitalismo a la corriente principal. Se postuló sin éxito para la nominación presidencial demócrata en 2016 y 2020. Se quedó corto en ambas ocasiones, pero construyó un movimiento devoto en torno a su concepto de socialismo democrático, atrayendo multitudes e involucrando a votantes descontentos con la política con un mensaje de lucha de clases entre trabajadores y élites. Mamdani y otros jóvenes demócratas progresistas, como la representante Alexandria Ocasio-Cortez, se han basado en su trabajo.

Los adultos jóvenes en general, pero particularmente los demócratas más jóvenes, son mucho menos positivos sobre el capitalismo de lo que eran hace 15 años. Solo el 31% de los demócratas menores de 50 años tiene una visión positiva del capitalismo, según la nueva encuesta, en comparación con el 54% en 2010.

Otras encuestas han encontrado diferencias fundamentales entre republicanos y demócratas sobre la equidad del capitalismo.

Una encuesta del Centro de Investigación Pew de 2022 encontró que solo alrededor de 2 de cada 10 demócratas dijeron que “da a todas las personas la misma oportunidad de tener éxito” describe el capitalismo “extremadamente” o “muy” bien, e incluso menos dijeron eso sobre “se asegura de que las necesidades básicas de todos, como alimentos, atención médica y vivienda, estén cubiertas”.

Alrededor de la mitad de los republicanos dijeron que el capitalismo brinda a todas las personas la oportunidad de tener éxito, pero menos dijeron que satisface las necesidades básicas de las personas.

Las grandes empresas también son cada vez más impopulares, según la nueva encuesta. Solo el 37% de los adultos en Estados Unidos tiene una imagen positiva de las grandes empresas, por debajo del 49% en 2010.

Existe una amplia división partidista en las opiniones sobre las grandes empresas: el 17% de los demócratas tiene una visión positiva, en comparación con el 60% de los republicanos, pero las evaluaciones de las grandes empresas por parte de los republicanos se han vuelto más negativas en los últimos años.

Sin embargo, la gran mayoría de los adultos en Estados Unidos continúa teniendo una visión positiva de la libre empresa, lo que sugiere que muchos estadounidenses continúan contentos con algunos elementos del sistema económico del país.

Si bien el capitalismo se ha vuelto ligeramente menos popular entre los estadounidenses en general, las opiniones sobre el socialismo se han mantenido estables. Eso es porque, si bien los demócratas se han entusiasmado un poco con la idea, las opiniones de los republicanos sobre el socialismo, que ya eran negativas, se han agriado aún más.

Ahora, la encuesta de Gallup encontró que solo el 14% de los republicanos tiene una visión positiva del socialismo, en comparación con el 66% de los demócratas. Las opiniones positivas sobre el socialismo han crecido entre los demócratas mayores y jóvenes, según las encuestas de Gallup.

Estos puntos de vista cambiantes presentan un enigma para los políticos demócratas, que son acusados rutinariamente de ser “comunistas” o “socialistas”, pero históricamente han tratado de alejarse de esas caracterizaciones. Ahora, sin embargo, la etiqueta es cada vez más atractiva para su base, lo que podría reforzar los esfuerzos dentro del partido para abrazar el concepto de socialismo, en lugar de rehuirlo.

El cambio fue evidente cuando Sanders y Mamdani celebraron un ayuntamiento conjunto en la ciudad de Nueva York el sábado como parte de la candidatura de Mamdani para liderar el bastión demócrata. Mientras Mamdani pronunciaba sus comentarios de apertura, un hombre con una camisa que decía Cuba y una bandera cubana se acercó al escenario, gritando que Mamdani era comunista. Fue retirado por la seguridad.