Encuesta refleja que Kamala Harris tendría mayores posibilidades de derrotar a Donald Trump

En general, según la encuesta de la CNN, los votantes prefieren a cualquier otro candidato demócrata en lugar de a Biden. Un 75% cree que ese partido tendría mejores posibilidades el 5 de noviembre si el nominado no fuera el actual presidente.En el caso de quienes se identifican como demócratas, también predomina la opinión de que sería mejor una alternativa. Un 56% estima que al partido le iría mejor con otro candidato, frente al 43% que sigue defendiendo a Biden.

El presidente ha dicho ya que no piensa retirarse: “No me presentaría de nuevo si no creyera con todo mi corazón y mi alma que puedo hacer el trabajo. Hay demasiado en juego”, afirmó un día después de su cara a cara con Trump, que tuvo lugar en la sede de la CNN en Atlanta.Trump, por su parte, mantiene el favor de su electorado. Un 83% de republicanos cree que el partido conservador lo hará mejor en noviembre con él como candidato, 11 puntos porcentuales más que quienes lo pensaban en enero.