Estados Unidos adquiere seis aviones como flota propia para realizar deportaciones

La compra se financiará con parte de los $170,000 millones aprobados por el Congreso a principios de este año

10 de diciembre de 2025 - 2:28 PM

De acuerdo con la información divulgada, la compra se financiará con parte de los $170,000 millones aprobados por el Congreso a principios de este año para respaldar la agenda de frontera e inmigración del presidente Donald Trump durante los próximos cuatro años (Cristian Hernandez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington— El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) firmó recientemente un contrato de casi 140 millones de dólares para la adquisición de seis aviones Boeing 737 destinados a operaciones de deportación, una medida que permitirá a la agencia operar su propia flota, según adelantó este miércoles The Washington Post.

RELACIONADAS

Hasta ahora, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dependía de vuelos chárter de compañías privadas para llevar a cabo expulsiones.

De acuerdo con la información divulgada, la compra se financiará con parte de los $170,000 millones aprobados por el Congreso a principios de este año para respaldar la agenda de frontera e inmigración del presidente Donald Trump durante los próximos cuatro años, recursos incluidos en el amplio paquete fiscal impulsado por el Partido Republicano y aprobado en julio.

Agentes del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza escoltan a personas indocumentadas a bordo de un avión en el Aeropuerto Internacional de Tucson en Arizona. En solo su primera semana en el cargo, el gobierno de Donald Trump ha detenido la llegada de refugiados, acelerado las deportaciones, enviado tropas militares a la frontera sur, eliminado reglas de larga data que restringían la aplicación de la ley de inmigración cerca de escuelas, iglesias y hospitales, intentado terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y ordenado a los fiscales federales investigar a funcionarios estatales o locales que creen que están interfiriendo con sus medidas en contra de la inmigración ilegal.A medida que el presidente endurece las políticas de inmigración de Estados Unidos, legisladores en estados liderados por demócratas están proponiendo nuevas medidas que podrían erigir obstáculos legales para los funcionarios federales de inmigración y ayudar a los migrantes sin estatus legal a evitar la deportación.Mientras tanto, los demócratas en estados como Connecticut, Hawái, Massachusetts, Nuevo México, Oregon y Washington están respaldando medidas para expandir la atención médica y la educación superior para migrantes, restringir la posibilidad de que los caseros pregunten por el estatus migratorio o bloquear los acuerdos gubernamentales para abrir nuevos centros de detención de migrantes.
1 / 5 | Así las autoridades federales llevan a cabo las deportaciones de inmigrantes. Agentes del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza escoltan a personas indocumentadas a bordo de un avión en el Aeropuerto Internacional de Tucson en Arizona. En solo su primera semana en el cargo, el gobierno de Donald Trump ha detenido la llegada de refugiados, acelerado las deportaciones, enviado tropas militares a la frontera sur, eliminado reglas de larga data que restringían la aplicación de la ley de inmigración cerca de escuelas, iglesias y hospitales, intentado terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y ordenado a los fiscales federales investigar a funcionarios estatales o locales que creen que están interfiriendo con sus medidas en contra de la inmigración ilegal. - Senior Airman Devlin Bishop

Se desconocen por el momento los modelos concretos de estos 737, que pueden albergar entre 85 y unas 200 personas a bordo dependiendo de la configuración.

El anuncio llega después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsti Noem, haya indicado en anteriores ocasiones que le gustaría que su agencia tuviera aviones propios para ejecutar las deportaciones.

Hace un mes, el diario The Wall Street Journal reveló que la secretaria había dado la orden a ICE para comprar diez aviones Boeing 737 de la aerolínea Spirit Airlines, pero que la operación no logró concretarse.

Trump ha acelerado la cantidad de detenciones de migrantes dentro del país, con el objetivo de cumplir su promesa de campaña de llevar a cabo el mayor número de deportaciones en “la historia de Estados Unidos”

El gobierno, sin embargo, no ha publicado datos oficiales sobre cuántas personas han sido expulsadas en lo que va de año, desde que el republicano asumió el poder en enero.

Según datos filtrados al medio CNN a finales de agosto, ICE había deportado casi 200,000 personas en los primeros siete meses del año.

