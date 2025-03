Estados Unidos ataca nuevamente a hutíes en Yemen dejando al menos un muerto

La dimensión de los daños y las posibles bajas no estaba clara por el momento, aunque los ataques del sábado se suman a una noche intensa de bombardeos lanzados el viernes que parecieron particularmente intensos en comparación con otros días de la campaña militar estadounidense que comenzó el 15 de marzo.

Una revisión de The Associated Press ha encontrado que la nueva operación estadounidense durante el gobierno del presidente Donald Trump parece más extensa que la realizada por el expresidente Joe Biden, ya que Estados Unidos ya no sólo ataca sitios de lanzamiento de proyectiles, sino que también ataca a personal de alto rango, además de arrojar bombas en ciudades.