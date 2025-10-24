Estados Unidos ataca otra supuesta narcolancha en el Caribe “operada por el Tren de Aragua”

Washington —. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el viernes que el ejército de Estados Unidos llevó a cabo su décimo ataque contra una embarcación sospechosa de transportar drogas durante la noche, matando a seis personas y elevando el número de muertos de la campaña contra los cárteles de la droga a al menos 46 personas.

En una publicación en las redes sociales, Hegseth dijo que la embarcación era operada por la pandilla Tren de Aragua** y que el ataque ocurrió en el Caribe.

El ritmo de los ataques se ha acelerado en los últimos días, pasando de uno cada pocas semanas en septiembre, cuando comenzaron, a tres en una semana. Dos de los ataques de esta semana también se llevaron a cabo en el Pacífico oriental, ampliando el área en la que el ejército estaba dispuesto a llevar a cabo los ataques.

En un video de 20 segundos en blanco y negro del ataque que se publicó en las redes sociales, se puede ver una pequeña embarcación aparentemente inmóvil en el agua cuando un proyectil largo y delgado desciende sobre ella, lo que resulta en una explosión. El video termina antes de que la explosión se calme lo suficiente como para que los restos de la embarcación vuelvan a ser visibles.

En su publicación, Hegseth dijo que el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y se jactó de que era el primero que se realizaba de noche.

“Si eres un narcoterrorista que contrabandea drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda”, dijo Hegseth en la publicación. “De día o de noche, trazaremos tus redes, rastrearemos a tu gente, te cazaremos y te mataremos”.

El ataque también se produjo horas después de que el ejército de Estados Unidos volara un par de bombarderos pesados supersónicos hasta la costa de Venezuela el jueves. El vuelo fue solo el movimiento más reciente en lo que ha sido una acumulación militar inusualmente grande en el Mar Caribe y las aguas frente a Venezuela, lo que ha suscitado especulaciones de que el presidente Donald Trump podría intentar derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos.

