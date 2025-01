Luego, en un segundo mensaje de X, Petro matizó diciendo que no puede hacer que los migrantes se queden “en un país que no los quiere” , por lo que aceptaría que fueran devueltos en “aviones civiles” , en vez de aviones militares, “sin trato de delincuentes recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta” . El gobierno colombiano anunció que dispuso el avión presidencial para facilitar el retorno de sus connacionales que iban a llegar horas antes en los vuelos enviados por Trump con deportados el domingo, como una forma de garantizar “condiciones dignas”, según detalló un comunicado divulgado por la Presidencia.Petro hizo el anuncio en publicaciones en X, una de las cuales incluía un video de noticias de migrantes supuestamente deportados a Brasil caminando por una pista con las manos y los pies atados.“Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece”, escribió el gobernante colombiano. “Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses” con migrantes colombianos.El secretario de Estado del gobierno estadounidense, Marco Rubio , dijo en una declaración a la prensa que Petro había “autorizado los vuelos y facilitado todas las autorizaciones necesarias y luego canceló su autorización cuando los aviones estaban en el aire” .

Como parte de una serie de acciones para cumplir sus promesas de campaña de acabar con la inmigración ilegal, el presidente Trump está utilizando a militares en servicio activo para ayudar a asegurar la frontera y llevar a cabo deportaciones.Dos aviones de carga C-17 de la Fuerza Aérea que transportaban a migrantes expulsados de Estados Unidos aterrizaron la madrugada del viernes en Guatemala. Ese mismo día, Honduras recibió dos vuelos que transportaban a un total de 193 personas deportadas.Al anunciar lo que llamó “medidas de represalia urgentes y decisivas”, Trump explicó que ordenó “aranceles del 25% sobre todos los bienes que ingresen a Estados Unidos”, que se elevarían al 50% en una semana. Dijo que también ordenó “una prohibición de viajar y revocaciones inmediatas de visas” a funcionarios, aliados y partidarios del gobierno colombiano.“Todos los miembros del partido, familiares y partidarios del gobierno colombiano”, escribió Trump, estarán sujetos a “sanciones de visa”. No dijo a qué parte se refería ni proporcionó detalles adicionales sobre la visa y las restricciones de viaje.Trump agregó que todos los colombianos enfrentarán inspecciones aduaneras mejoradas.El gobierno estadounidense no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press sobre las aeronaves y los protocolos utilizados en las deportaciones a Colombia.“Este es un mensaje claro que estamos enviando de que los países tienen la obligación de aceptar vuelos de repatriación”, dijo un alto funcionario del gobierno a la AP. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el tema públicamente.Un portavoz del Departamento de Estado señaló que fue suspendido el trámite de visas en la embajada estadounidense en Bogotá como respuesta a la decisión del presidente Petro de no aceptar los vuelos, por lo que los solicitantes afectados fueron notificados. Mientras que continuará la atención para ciudadanos estadounidenses.Tras el anuncio de las sanciones y aranceles, Petro aseguró que se mantendría en su posición: “Pero yo muero en mi ley, resistí la tortura y lo resisto a usted”.También advirtió a Trump que si imponía aranceles del 50%, Colombia hará lo mismo y aumentará en un 25% los aranceles de importaciones desde Estados Unidos.“Los productos norteamericanos cuyo precio subirá dentro de la economia nacional, deben ser reemplazados por producción nacional, el gobierno ayudará en este propósito”, agregó Petro.Colombia es el cuarto mayor proveedor de petróleo crudo de Estados Unidos en el extranjero, con un envío de unos 209,000 barriles de petróleo al día el año pasado, aunque el auge de la producción nacional ha reducido la dependencia de Estados Unidos del petróleo extranjero, por lo que es probable que el impacto en las estaciones de servicio de los aranceles más altos sea pequeño.Colombia aceptó 475 vuelos de deportación de Estados Unidos entre 2020 y 2024, en quinto lugar detrás de Guatemala, Honduras, México y El Salvador, según Witness at the Border, un grupo de defensa que rastrea los datos de vuelos. Aceptó 124 vuelos de deportación en 2024.El año pasado, Colombia y otros países comenzaron a aceptar vuelos de deportación financiados por Estados Unidos desde Panamá.La tensión generó reacciones desde Colombia de inmediato. El expresidente Ernesto Samper (1994-1998) coincidió con Petro asegurando desde X que el tratamiento que le está dando Trump a los migrantes es “inhumano e indigno”, mientras que el expresidente conservador Iván Duque (2018-2022) criticó a Petro asegurando que devolver los aviones fue un “acto de tremenda irresponsabilidad” que traerá un costo para el país y sus ciudadanos.