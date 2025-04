Cuando este sábado el reloj marcó las 9:00 a.m., decenas de personas, la mayoría desconocidos, se congregaron a las afueras del Portneuf Medical Center en el estado de Idaho con un solo propósito: encender una vela en nombre de Víctor Pérez .

Muchos utilizaban sus manos para cuidar de la llama, procurando que no se apagara en medio de la vigilia.

“Yo quería que la familia supiera que estamos aquí y no quería que se sintieran solos. Quería que supieran que estamos detrás de ellos” , reiteró Spraker, quien en su camisa lucía una cinta de distintos colores repleta de piezas de rompecabezas: el símbolo distintivo del autismo.

¿Qué ocurrió?

Anticipó que sería desconectado esta mañana a las 10:00 a.m. y así fue, de acuerdo con Idaho State Journal, quienes reportaron que Vázquez confirmó el deceso.

Según la agencia de noticias The Associated Press (AP), agentes de policía de Idaho le dispararon desde detrás de una valla metálica unos segundos después de salir de sus patrullas e hirieron gravemente al adolescente —descrito por su familia como no verbal, con autismo y con discapacidad intelectual— cuando este se acercaba a ellos con un cuchillo.