“El sábado por la noche, Víctor Pérez, un adolescente puertorriqueño autista de Pocatello, Idaho , sufría problemas de salud mental. Víctor tiene una discapacidad física y no puede caminar bien, y su hermana luchaba por ayudarlo a levantarse del suelo en el jardín delantero ”, lee el mensaje en GoFundMe.

De acuedo a la agencia de noticias The Associated Press (AP), agentes de policía de Idaho abrieron fuego desde detrás de una valla metálica apenas segundos después de salir de sus patrullas e hirieron gravemente al adolescente —descrito por su familia como no verbal, con autismo y con discapacidad intelectual— cuando este se acercaba a ellos con un cuchillo, según muestra un video de un testigo.